Мужчина первым сообщил о расставании с любимой.

Участник легендарной группы Backstreet Boys Эй Джей Маклин шокировал новостью. После 12 лет супружеской жизни он разводится с женой Рошель.

О подробностях этого сложного шага он написал на своей странице в инстаграм, в котором у него 1,3 млн подписчиков.

"Мы приняли это решение с глубокой любовью и уважением. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы двигаться вперед, уделять особое внимание дружбе и совместному воспитанию наших девочек, которые находятся в центре внимания следующей главы нашей жизни", - написал мужчина.

Кстати, супруги ранее говорили о кризисе в отношениях. После этого они поняли, что нет смысла продолжать быть вместе.

Чем известен Эй Джей Маклин

Эй Джей Маклин - вокалист бойз-бэнда Backstreet Boys, который был популярен в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Группа отмечена несколькими наградами Грэмми и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная подростковая группа всех времен. Их хиты "Everebody" или "As Long As You Love Me" знал весь мир.

Эй Джей упоминает период в группе как один из лучших. Закончив карьеру в Backstreet Boys, он начал встречаться с парикмахершой Рошель Каридис. Спустя шесть лет отношений пара официально поженилась. Сейчас они воспитывают двух общих дочерей: 11-летнюю Эйву Джеймс и 6-летнюю Лирик Дин.

