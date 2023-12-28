Подписчиков Кристины до сих пор интересует эта тема.

Нотариус и экс-жена ведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, постоянно получает вопросы о разводе. Недавно в сети она общалась с фолловерами и откровенно ответила на вопрос: "Тяжело ли пережила расставание с ведущим?"

"Я девушка, как вы. Возможно, сильнее немножко кого-то, возможно слабее, но я переживаю все моменты тоже ... и боль, и отчаяние, и слезы бывают, и т.д. Главное, это то, что в конечном итоге я ок. Мой путь, мой выбор себя! Скажу так, я всегда выберу себя! И свое стабильное психологическое здоровье!"- эмоционально ответила Кристина.

Женщина добавила, что не сожалеет ни о каком своем шаге в жизни. После работы с психологом она все простила и не держит обид.

Видео дня

Напомним, после двух лет супружеской жизни Владимир Остапчук и Кристина расстались. Женщина рассказывала, что бывший ей изменял. Пара до сих пор не может разделить общую собственность.

Сейчас Владимир снова в браке. Его новая возлюбленная-Екатерина Полтавская, которая моложе его на 16 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: