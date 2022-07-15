Она опубликовала у себя в Instagram историю с подписью, которая очень возмутила общественность.

Российская модель Ирина Шейк попала в скандал. Девушка, которая долгое время живет и работает в США, использовала у себя в блоге террористический символ Z. Так, она опубликовала у себя в Instagram фото салата оливье, и написала: "Russianzz on Wednaday".

Общественность возмутило использование "Z" - буквы, которую для своей маркировки используют российские оккупанты.

Также Шейк показала и другие "русские развлечения" - сходила в баню.

После волны критике и хейта, Ирина удалила публикацию и загрузила сторис заново уже без подписи. Однако этого хватило, чтобы скандал разгорелся на широкую публику.

Комментаторы уже требуют, чтобы с Ириной Шейк прекратили сотрудничество всемирные бренды. Также фанаты пишут, что модель нужно отправить на Родину, чтобы та парилась в бане и "ела оливье с утра до ночи".

Отметим, что о войне в Украине Шейк высказалась лишь однажды. 1 марта она разместила в своем блоге пост с изображением международного символа мира - "пацифик", и написала: "No war".

Кстати, и под этим постом собрались недовольные комментаторы.

"Дешёвка, прикрывающая красивыми словами", "Ну что, домой, пора домой! Восвояси... На Россию возвращаться. Будем требовать чтобы с тобой разорвали все контракты и депортировали на Россию", - пишут пользователи.

Напомним, располневшей путинистке Лорак заблокировали счет в России.

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