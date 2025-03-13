Знаменитость поделилась, что они с возлюбленным-иностранцем оказались на грани развода прошлым летом.

Украинская писательница, певица и информационный голос Украины во Франции Ирена Карпа впервые за долгое время рассказала об отношениях с мужем-иностранцем. Знаменитость призналась, что они пережили серьезный кризис в браке, который едва не завершился разводом, из-за войны в Украине.

Как известно, звезда вышла замуж в третий раз в 2018 году. Ее избранником стал француз Людовик-Кирилл Требюше. В интервью для Марички Падалко культурный деятель поделилась, что проблемы в ее отношениях начались прошлым летом. Причиной стала постоянная вовлеченность Карпы в социальную жизнь родины. Она полностью погрузилась в помощь Украине, создание благотворительных инициатив за рубежом, поддержку беженцев.

Следовательно, часто писательница не была дома, что не могло не влиять на ее мужа. Из-за частых поездок в Украину или командировки по Европе любимой француз был разгневан и в какой-то момент просто не выдержал больше жить без Карпы. Требюше тогда сказал музыкантке, что не готов это терпеть, и пара едва не рассталась.

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"Мы едва не развелись прошлым летом, не этим, а прошлым. Он говорил, что не готов быть "женой капитана корабля". Я уже перестала считать, кажется, это мой 22-й приезд в Украину. Или я в Украине, или я где-то гастролирую за рубежом, опять же, на всех этих благотворительных вещах, или на презентациях ... Просто меня много нет дома. Это все связано с Украиной. И муж сказал, что он это не будет терпеть. Я ему сказала: "А что ты собираешься - я тебе сяду на шею сейчас, я не буду работать?" - поделилась звезда.

Писательница говорит, что и до 2022 года она часто была в разъездах, но после возвращения из командировок всегда много времени проводила с родными. Но три года назад все было иначе. Карпа была зациклена только на помощи Украине.

Поняв, что ее брак оказался на грани, музыкантка откровенно поговорила с любимым и пообещала работать над отношениями. Общественный деятель поняла, что у нее также есть дети, муж, домашний любимец, которые нуждаются во времени с ней и которым она нужна не меньше, чем Украине.

"Как было раньше, что меня нет, я приезжаю домой, я как-то включена, а ты тут приезжаешь - и в телефоне. Например, я ночью общаюсь с военными, потому что они могут общаться только ночью, еще с каким-то волонтерами, еще какие-то вещи. То есть ты не там, ты не дома находишься. Мне надо, на самом деле, огромное усилие было сделать, чтобы вернуться в этот момент, что - вот мои дети, вот мой муж, вот моя жизнь, вот там моя собака", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее певица СолоХа призналась, почему скрывает своего мужа и рассказала о кризисе в браке. Артистка призналась, что она и ее партнер - очень ревнивы, из-за чего у них был сложный период в отношениях.

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