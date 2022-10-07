Юморист поделился деталями в интервью.

Украинский юморист и актер "Квартала 95" Игорь Ласточкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину перестал общаться с родными. Речь идет о папе и брате, которые живут в России.

"Сейчас вообще с ними не общаюсь. С братом у нас такие отношения — он звонит, лишь бы занять деньги. Чем бы он ни занимался, он, так сказать, неуспешный человек, потому что он бездельник", - поделился комик в интервью Алине Доротюк.

Ласточкин также отметил, что отношения с этими родственниками у него были напряженными и до 24 февраля.

"Отца мне приходилось году в 2015, когда я уже не ездил в Россию, лечить от алкозависимости. Это было очень дорого, я на это единовременно потратил много денег, но он вылечился. Я с детства мечтал, чтобы он бросил пить", - рассказал Игорь.

Как уточнил шоумен, ему все таки удалось вылечить папу от пагубной зависимости, но на этом проблемы не закончились.

"Он вылечился, уже четвертый год не употребляет алкоголь. Но он это делал такое длительное время, что кажется, от мозга там ничего не осталось. Он не употребляет, но он сразу же подсел на пропаганду и каждый день мне присылал ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов. Я его спрашивал, зачем он присылает мне эту п*рашу?" – рассказал Ласточкин.

Комик добавил, что после 24 февраля брат и отец даже не написали ему, чтобы узнать что же происходит в Украине.

"Они молчали, вообще не писали. Я на вторую или на третью неделю написал: "Вы, бл*ть, твари! Вам вообще пофиг, что здесь происходит? Что со мной?" Они мне сказали, что мама сказала мне не писать. Потому что она сразу поняла, что я здесь всех их хочу разорвать за их бездействие и трусость", - сказал Игорь Ласточкин.

Напомним, названы украинские звезды, которые прекратили общение со своими родственниками-путинистами.