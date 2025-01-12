Девушка родила ребенка в Кении.

Финалистка третьего сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем был хирург Андрей Искорнев - Яна Станишевская - впервые стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Блогерша подчеркнула, что родила сына. Также она рассекретила имя первенца - Тео.

"Кажется, пришло время поделиться и с вами. Наш сыночек Тео. Официально мама и папа", - написала Яна и показала фото, на котором заметна ножка малыша.

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К слову, мальчик родился в одном из роддомов в Кении. Именно там сейчас находится Станишевская со своим мужем Виктором. Пара вместе уже более десяти лет.

Реакция подписчиков

Подписчики поздравили новоиспеченную мамочку и пожелали малышу здоровья:

"Здоровья малышу и родителям"

"Ура! Поздравляю нового человека! Поздравляю вас замечательные родители! Наслаждайтесь"

"Яночка, поздравляю вашу семью от всей души! Пусть сыночек растет здоровым и счастливым"

"Это настоящее счастье".

Напомним, ранее хореограф Женя Кот показал новые фото дочери-копии Лели и поздравил ее с полугодием.

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