Финалистка третьего сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем был хирург Андрей Искорнев - Яна Станишевская - впервые стала мамой.
Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Блогерша подчеркнула, что родила сына. Также она рассекретила имя первенца - Тео.
"Кажется, пришло время поделиться и с вами. Наш сыночек Тео. Официально мама и папа", - написала Яна и показала фото, на котором заметна ножка малыша.
К слову, мальчик родился в одном из роддомов в Кении. Именно там сейчас находится Станишевская со своим мужем Виктором. Пара вместе уже более десяти лет.
Реакция подписчиков
Подписчики поздравили новоиспеченную мамочку и пожелали малышу здоровья:
- "Здоровья малышу и родителям"
- "Ура! Поздравляю нового человека! Поздравляю вас замечательные родители! Наслаждайтесь"
- "Яночка, поздравляю вашу семью от всей души! Пусть сыночек растет здоровым и счастливым"
- "Это настоящее счастье".
Напомним, ранее хореограф Женя Кот показал новые фото дочери-копии Лели и поздравил ее с полугодием.