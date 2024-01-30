Кайю-Евдокию не показывают на публике.

Американская актриса и бывшая возлюбленная боксера Владимира Кличко - Хайден Панеттьери - впервые рассказала, общается ли она с их общей дочерью Кайей-Евдокией и какие черты она унаследовала от родителей

Женщина сначала вспомнила время, когда носила дочь под сердцем.

"Когда я была беременна, то в перерыве между съемками я старалась постоянно плавать в бассейне", - сказала актриса в интервью изданию E! News.

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Поэтому любовь к воде теперь является общей чертой дочери и матери. Одинаковым увлечением считает Хайден и катание на лошадях. Однако быть публичной или заниматься актерской деятельностью девочка не хочет.

"Меня все время спрашивают: "Если бы она хотела стать певицей или актрисой, что бы ты сказала?". Я смотрю на нее и вижу, что это не ее. Она не любит выступления. Она вся в лошадях", - рассказала женщина.

Не забыла Панеттьери упомянуть и о внешних чертах дочери. По ее словам, Кайя-Евкодия очень похожа на нее, но ростом удалась в отца.

"Ее рост сейчас уже достигает 6 футов (это примерно до 180 сантиметров). Это она унаследовала от отца", - сказала актриса.

Часто ли они видятся с 9-летней дочкой - женщина не уточнила.

Что известно об отношениях Кличко и Панеттьери

Пара познакомилась в 2010 году на вечеринке у общих друзей. Дальше начали встречаться, однако из-за расстояния и жизни на две страны, их отношения стали портиться. Первый конфликт произошел в 2011 году. Тогда сам Владимир рассказал об их расставании. Несколько лет экс-влюбленные жили отдельно и практически не общались, однако в 2013 году решили снова быть вместе. Через год у них родилась дочь Кайя-Евдокия и свадьбу решили отложить.

Любовь завершилась у Кличко и Панеттьери в 2018 году, когда пара заявила о расставании. Они сохранили дружеские отношения, однако дочь постоянно живет только с папой. По слухам, у женщины были проблемы с алкоголем, поэтому Владимир оформил полную опеку над девочкой и не желает показывать ее публике.

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