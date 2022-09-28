Дочь Кличко и Панеттьери живет с отцом в Киеве.

Американская актриса и по совместительству бывшая невеста Владимира Кличко - Хайден Панеттьери - рассказала, что передала ему права на опеку над дочерью Кайей-Евдокией.

Об этом сообщает People.

Так, Хайден сказала, что передала Кличко права на опеку над дочерью, полностью не осознавая того, что она делает. По ее словам, у нее не было возможности разобраться в документах. Вероятно, тогда девушка на фоне болезненного разрыва с Кличко была в не очень стрессоустойчивом состоянии, поэтому не до конца понимала, какие последствия могут быть после подписания этих документов.

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Также актриса добавила, что передала опеку над дочерью Кличко, так как планировала заняться собой и вылечиться от наркотической и алкогольной зависимости. После ее лечения, их совместная дочь могла приходить к ней, но этого, по словам Хайден, не произошло.

"Это очень меня огорчило. Я имею в виду, что это было худшее, что случалось со мной. Подписание этих бумаг было самым душераздирающим событием в моей жизни, это разбило мне сердце, как ничто и никогда", – поделилась актриса.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери: история отношений

Пара познакомилась в 2010 году на вечеринке у общих друзей. Искра между ними проскочила буквально сразу, а уже через несколько дней они вместе встречали Новый год.

Но их отношения складывались не так гладко, как хотелось бы. Из-за того, что они жили в разных странах, у них возникали конфликты. Первый серьезный разлад произошел в 2011 году. Тогда сам Владимир рассказал об их расставании. Несколько лет экс-влюбленные жили отдельно и практически не общались, пока не наступил роковой 2013 год. Тогда они вновь воссоединились.

В 2014 году стало известно о беременности Хайден. Именно в этом году пара должна была пожениться, но свадьбу перенесли из-за беременности. Казалось бы, их семейная жизнь начала налаживаться, но в 2018 году стало известно об их окончательном разрыве. При этом они сумели сохранить дружеские отношения, а их общая дочь живет с Владимиром в Киеве.

Напомним, ранее экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала детское фото.

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