58-летнего гитариста рок-группы Cinderella Джеффа Лабара нашли 14 июля мертвым в своей квартире. Причина смерти пока неизвестна.
Несколько дней артист не выходил на связь. Тревогу начала бить его экс-супруга Гейл Лабар-Бернхардт. Она пришла домой к Джеффу и обнаружила его мертвым.
Отметим, Cinderella была одной из крупнейших рок-групп 1980-х, известной своим глэм-стилем и такими треками, как Nobody’s Fool и Don’t Know What You Got (Till It’s Gone).
Также у Лабара был свой сольный проект, он успел выпустить одну пластинку под названием One For The Road в 2014 году.
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