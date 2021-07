Джеффа Лабара нашли мертвым в своей квартире.

58-летнего гитариста рок-группы Cinderella Джеффа Лабара нашли 14 июля мертвым в своей квартире. Причина смерти пока неизвестна.

Несколько дней артист не выходил на связь. Тревогу начала бить его экс-супруга Гейл Лабар-Бернхардт. Она пришла домой к Джеффу и обнаружила его мертвым.

Отметим, Cinderella была одной из крупнейших рок-групп 1980-х, известной своим глэм-стилем и такими треками, как Nobody’s Fool и Don’t Know What You Got (Till It’s Gone).

Также у Лабара был свой сольный проект, он успел выпустить одну пластинку под названием One For The Road в 2014 году.

Автор: Диана Могилевич