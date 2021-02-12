Модель журнала для взрослых Playboy выложила откровенные фото в интерьере самолета в качестве мести авиакомпании.
На снимки, опубликованные в Instagram, обратил внимание New York Post.
26-летняя Ева Дж. Мари решила отомстить авиакомпании Southwest Airlines, чей сотрудник в прошлом году унизил ее из-за слишком откровенного наряда.
Модель опубликовала фотографии, где позирует в нижнем белье на борту роскошного лайнера.
«Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой», «Ты летишь этим рейсом?», «Виды с воздуха шикарные», - так она подписала свои снимки.
Своими формами модель просто восхитила фанатов: «Готов к полету», «С вами куда угодно», «Пилот лайнера самый счастливый человек», «Вы невероятно красивы», «Хочу получить билет на такой рейс», - комментировали ее подписчики.
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