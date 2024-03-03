Он говорит, что пока не хочет петь веселые песни.

Украинский певец Михаил Хома, который выступает под сценическим именем DZIDZIO, удивил признанием. Оказалось, что он больше не будет выступать в своем веселом образе и на время войны не хочет петь развлекательные песни.

Певец отметил, что это решение сознательное. Сейчас он чувствует в себе трансформацию и ответственность.

"Когда человеку нечего терять, там есть очень большая воля, свобода. А когда у человека появляется какая-то ответственность, перед детьми, следующим поколением, государством, тогда ты понимаешь, что надо немножко нести ее. Это трансформация. Мы растем, слава Богу, - сказал мужчина в интервью SOL.

Видео дня

Также артист добавил, что свою задачу как Дзидзьо он выполнил и радуется, что образ получил признание среди украинцев.

"Я не знаю, может, я стал скучным для молодежи. Но я свою задачу на то время выполнил. Многие узнавали себя, и сказали, что это честно. Я же сценарий не писал. Если бы того роста не было, мне было бы неинтересно жить", - подчеркнул Михаил.

Что известно о Михаиле Хоме

Михаил Хома с детства участвовал в песенных конкурсах и фестивалях. С детства его называли Робертино Лоретти, ведь он имел непревзойденные вокальные данные.

Позже окончил музыкальную школу и поступил во Львовское музыкальное училище. Затем создал группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах.

В 2008 году его кавер на песню "Календарь" услышал Андрей Кузьменко. Тогда музыкант предложил создать Михаилу совместную кавер-версию на свою композицию "Старі фотографії". С тех пор создался шутливый образ Дзидзьо с длинной бородой. Хома начал выступать вместе с музыкантами, а их веселые песни "Вихідний", "Каділак", "Павук", "Сусіди" и другие композиции стали настоящими хитами.

Напомним, недавно Михаил Хома высказался о мобилизации .

Вас также могут заинтересовать новости: