Кроме поздравлений для самого именинника, артист не забыл и о его маме.

Певец Александр Пономарев не забыл о дне рождения своего друга и коллеги, шоумена Дзидзьо (Михаила Хомы), и публично поздравил его с 41-летием. В своей заметке Пономарев тепло отозвался об имениннике, назвав его одним из самых добрых людей, которых он встречал.

"Мой друг, с днем рождения, с днем рождения! Я мало встречал в жизни более добрых людей, чем ты, человека, на которого невозможно обижаться, человека, который обладает безграничным чувством юмора, человека, который очень глубокий и справедливый! Мы прошли и проходим большие испытания, и ты всегда остаешься человеком в любой ситуации! Это все о Михаиле Хому, но я очень люблю, когда в тебе просыпается озорник Дзидзьо, и он всегда поднимает внутренний и моральный дух, и ты не можешь с ним не смеяться! Моя семья и я тебя поздравляем, любим!" - отметил певец.

Певец подчеркнул прекрасное чувство юмора Дзидзьо, его глубокую и справедливую натуру. Пономарев также отметил, что они с Михаилом вместе прошли немало испытаний, и Дзидзьо всегда достойно преодолевал все препятствия.

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Не забыл певец и о маме Дзидзьо, Галине, поздравив ее с днем рождения сына и подчеркнув ее вклад в его воспитание.

Это трогательное сообщение свидетельствует о крепкой дружбе между двумя артистами и вызвало волну положительных эмоций у поклонников.

Напомним, Дзидзьо навсегда отказался от своего образа.

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