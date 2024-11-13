Им стал известный американский актер.

Известный американский журнал People наконец обнародовал результаты голосования и назвал самого сексуального мужчину 2024 года. Среди претендентов на победу было немало певцов, ведущих, артистов, но победу одержал актер.

Титул самого сексуального мужчины в мире достался 45-летнему американскому актеру и режиссеру Джону Красински, известному по роли Джима Гелперта в сериале "Офис", говорится на сайте People. На Instagram-странице глянца уже появилось фото обложки нового выпуска, на которой красуется знаменитость с новым званием.

"Просто мгновенное отключение, на самом деле. Ноль мыслей. Думал, что, возможно, меня разыгрывают. Это точно был не тот день, когда я проснулся и подумал: "Неужели меня сегодня признают самым сексуальным мужчиной". И все же это был этот день. Вы действительно подняли планку для меня", - поделился первыми впечатлениями от получения титула Красински.

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К слову, уже более 14 лет артист состоит в браке с британской актрисой Эмили Блант. Супруги воспитывают двоих детей. По словам кинозвезды, его возлюбленная "была очень взволнована", когда узнала о победе мужа в голосовании. Джон говорит, что Эмили "очень обрадовалась" этой новости.

Что известно о Красински

Актер наиболее известен по роли Джима Гелперта в сериале "Офис". Он также стал режиссером триллера "Тихое место". В этом фильме Красински также сыграл главную роль вместе с женой Блант. Успех первой части фильма привел к выходу сиквела "Тихое место 2". Также Красински сыграл главную роль в сериале "Джек Райан".

Напомним, ранее в сети выбрали самого известного человека всех времен. Таким "званием" наградили покойного певца.

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