Актриса посетила премьеру фильма об афганских женщинах.

Беременная Дженнифер Лоуренс появилась на премьере документального фильма "Хлеб и розы" в Лос-Анджелесе, поразив всех своей элегантностью и сияющим видом. Звезда фильма "Голодные игры", которая ожидает рождения второго ребенка, выбрала для мероприятия черное платье с открытыми плечами, шнуровкой на бюсте и сетчатыми рукавами. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса дополнила образ минималистичными аксессуарами: бриллиантовыми серьгами и золотым кольцом, а ее роскошные светлые волосы были уложены в легкие волны.

Дженнифер Лоуренс выступила продюсером документального фильма "Хлеб и розы", снятого афганским режиссером Сахрой Мани. Лента рассказывает о жизни афганских женщин под властью Талибана после захвата Кабула в августе 2021 года.

Видео дня

Кто такая Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс - одна из самых ярких звезд Голливуда, известная своей природной харизмой и исключительным талантом. Она обладательница премии "Оскар" за роль в фильме "Мой парень - псих", а также сыграла главную роль в культовой франшизе "Голодные игры".

Ее актерское мастерство поражает своей разноплановостью: от драматических ролей до комедийных образов. Кроме актерской карьеры, Дженнифер активно занимается продюсированием и благотворительностью. Она известна своей откровенностью и активной гражданской позицией, что делает ее одной из самых влиятельных женщин в мире кино.

Напомним, звезда "Голодных игр" пострадала на съемках из-за неудачного взрыва.

Вас также могут заинтересовать новости: