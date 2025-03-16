У актрисы родился второй ребенок от ее избранника - директора художественной галереи.

В семье известной американской актрисы Дженнифер Лоуренс произошло пополнение. Звезда фильмов "Голодные игры" (Катнисс Эвердин), "Без обид" (Мэдди) и "Пассажиры" (Аврора Лейн) во второй раз стала мамой.

Как известно, о беременности оскароносной артистки впервые заговорили в октябре прошлого года. Тогда сама голливудская знаменитость не подтверждала информацию, но новость распространил ее представитель. Также после этого ее замечали на публике, где она хвасталась округлым животиком.

Уже сегодня, 16 марта, на странице Film Updates в соцсети X объявили, что Лоуренс родила второго ребенка. Источник новости не указали. Сейчас пол и имя новорожденного малыша, как и точная дата его появления на свет пока не раскрываются. Актриса пока также не подтверждала пополнение в семье.

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В феврале 2022 года Дженнифер стала мамой впервые. Тогда у нее родился сын Саем. Кинозвезда состоит в браке с Куком Марони - директором художественной галереи. Они закрутили роман в 2018 году. Их знакомство состоялось благодаря общей подруге пары - актрисе Лори Симпсон.

В октябре 2019 года влюбленные объявили о помолвке и поженились. Свадьба прошла в поместье в Ньюпорте, США. На праздник были приглашены 150 гостей, среди которых - Адель, Эми Шумер, Крис Дженнер и Эмма Стоун. Сейчас семья живет в Беверли-Хиллз.

Лоуренс получила немало международных кинопремий, в частности, "Оскар" (2013) за фильм "Мой парень псих", три "Золотых глобуса" (2013, 2014, 2016), BAFTA (2014), две "Премии Гильдии киноактеров США" (2013, 2014). В 2015 году она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии журнала Forbes.

Напомним, ранее блогерша Таня Пренткович, которая во время войны уехала за границу, в третий раз стала мамой. У женщины родилась девочка в Португалии. Звезда сети уже также рассекретила имя новорожденной.

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