Джей Ло отреагировала на воссоединение Бена Аффлека с бывшей женой

Возлюбленный Гарнер также негодует.

Американская актриса Дженнифер Лопес отреагировала на вероятное воссоединение Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер. Известно, что последняя поддерживала актера, когда он разводился с Джей Ло и переживал сложный период.

Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщил, что Лопес думает по этому поводу.

"Она потратила так много времени, поддерживая Бена в его трудностях, и пережила тяжелый год, когда их брак распался. То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усилило ее опасения по поводу его отношений с ней, когда они были женаты", — сказал информатор.

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Он добавил, что, еще будучи в браке, Лопес ревновала Аффлека к экс-жене. А сейчас их совместные фотографии только подливают масла в огонь.

Интересно, что их совместное время провождения злит не только Лопес, но и избранника Гарнер, ведь он до конца не понимает что происходит и почему Бен не может оставить в покое его любимую женщину.

При этом представители Дженнифер Гарнер сообщили, что Аффлек действительно хочет с ней воссоединиться, однако у нее такого желания нет.

Напомним, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают развод.

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