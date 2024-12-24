Ирина и Дмитрий Монатик стали родителями в третий раз. Звездные супруги поделились радостной новостью в Сочельник, опубликовав трогательную рождественскую открытку на своей странице в Instagram.
Дмитрий не скрывал эмоций и в комментариях к фото поделился стихотворением, обратившись к своим подписчикам:
"Всех поздравляем с наступающими праздниками! Спасибо каждому, кто с нами! Пусть будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина царит небесами, а нелюди проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые ворота, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает", - написал певец.
На фото с семейного празднования видно их малыша в нежном комбинезоне, а также родителей и двух старших сыновей, Даниила и Платона.
Пока не разглашается точная дата рождения ребенка и его имя. Ирина и Дмитрий объявили о своей беременности в августе 2024 года, а теперь их семья стала еще больше и счастливее.
Реакция соцсетей:
- "Невероятные! Поздравляю!"
- "Дмитрий снова стал отцом! Поздравляю!"
- "Все красивые, но рождественский зайчонок - вне конкуренции!"
- "Лучшая рождественская открытка!"
- "Боже мой! Какое чудо!"
- "Какие очаровательные!!! Маленький - просто замечательный!"
- "Чудесные"
- "Какая хорошая новость на Рождество!"
Напомним, Монатик случайно раскрыл пол будущего ребенка.
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