Монатик поздравил подписчиков с новогодними праздниками.

Ирина и Дмитрий Монатик стали родителями в третий раз. Звездные супруги поделились радостной новостью в Сочельник, опубликовав трогательную рождественскую открытку на своей странице в Instagram.

Дмитрий не скрывал эмоций и в комментариях к фото поделился стихотворением, обратившись к своим подписчикам:

"Всех поздравляем с наступающими праздниками! Спасибо каждому, кто с нами! Пусть будут здоровы все дети, их папы и мамы. Пусть тишина царит небесами, а нелюди проходят сторонами. Пусть откроются наконец добрые ворота, а наши города засияют желто-голубыми цветами! Низкий поклон всем, кто нас защищает", - написал певец.

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На фото с семейного празднования видно их малыша в нежном комбинезоне, а также родителей и двух старших сыновей, Даниила и Платона.

Пока не разглашается точная дата рождения ребенка и его имя. Ирина и Дмитрий объявили о своей беременности в августе 2024 года, а теперь их семья стала еще больше и счастливее.

Реакция соцсетей:

"Невероятные! Поздравляю!"

"Дмитрий снова стал отцом! Поздравляю!"

"Все красивые, но рождественский зайчонок - вне конкуренции!"

"Лучшая рождественская открытка!"

"Боже мой! Какое чудо!"

"Какие очаровательные!!! Маленький - просто замечательный!"

"Чудесные"

"Какая хорошая новость на Рождество!"

Напомним, Монатик случайно раскрыл пол будущего ребенка.

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