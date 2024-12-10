Первое место в рейтинге занял фильм "20 дней в Мариуполе".

Google подвел кинематографические итоги года и рассказал, какие фильмы больше всего интересовали украинцев в 2024. Рейтинг оказался довольно разнообразным: от документальных лент о войне до анимационных комедий и блокбастеров. Вот подборка самых популярных фильмов, которые гуглили в Украине в этом году.

20 дней в Мариуполе

Документальный фильм Мстислава Чернова о первых днях российского вторжения в Украину возглавил рейтинг поиска. Лента показывает ужасные события в осажденном Мариуполе и напоминает о цене, которую украинский народ платит за свою свободу. "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" и стал важным свидетельством о военных преступлениях России.

Мыслями наизнанку 2

Любимые герои мультфильма Pixar вернулись! "Мыслями наизнанку 2" рассказывает о новых приключениях Райли, которая вступает в подростковый возраст и сталкивается с новыми эмоциями. Мультфильм понравился зрителям своим юмором, трогательной историей и оригинальной идеей.

Дюна 2

Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта продолжает историю Пола Атрида, который становится лидером фременов на планете Арракис. Фильм превзошел первую часть по кассовым сборам и получил положительные отзывы критиков. Фанаты с нетерпением ждут триквел.

Солтберн

Психологический триллер "Солтберн" стал настоящей сенсацией в 2023 году. Фильм рассказывает о студенте, который попадает в роскошный мир британской элиты и сталкивается с ее темными секретами. "Солтберн" поражает зрителей своей атмосферностью, шокирующими сценами и неожиданными поворотами сюжета.

Субстанция

Боди-хоррор "Субстанция" рассказывает о женщине, которая пытается вернуть молодость с помощью загадочной субстанции. Эксперимент заканчивается ужасными последствиями. Фильм получил высокие оценки критиков за оригинальность и игру актеров, особенно Деми Мур.

Веном 3

Завершающая часть трилогии о журналисте Эдди Броке и космическом симбионте Веноме. "Веном 3" ставит точку в истории Эдди и его необычного друга. Том Харди в роли Эдди Брока продолжает поражать своей харизмой и актерским мастерством.

Люблю тебя ненавидеть

Романтическая комедия "Люблю тебя ненавидеть" - это современная адаптация пьесы Шекспира "Много шума из ничего". Фильм рассказывает о двух героях, которые постоянно ссорятся, но потом осознают, что влюблены друг в друга.

Ужасающий 3

Хоррор "Ужасающий 3" продолжает историю клоуна-убийцы Арта. В этой части он устраивает кровавую резню на Хэллоуин. Фильм стал культовым среди фанатов хорроров благодаря своему жестокому сюжету и эффектным сценам убийств.

Дикий робот

Анимационный фильм "Дикий робот" рассказывает о роботе, который оказывается на необитаемом острове и учится жить в гармонии с природой. Мультфильм поднимает важные темы поиска себя, дружбы и экологии.

Конотопская ведьма

Украинский хоррор "Конотопская ведьма" рассказывает о женщине, которая мстит российским оккупантам за смерть любимого, используя ведьмовские силы. Фильм стал сенсацией проката в Украине и попал в топ-3 самых успешных хорроров.

Напомним, названы три высокорейтинговых фильма, которые стоит посмотреть вечером.

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