Известная телеведущая нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова, которая недавно высказалась о языковом вопросе во время войны, отпраздновала седьмую годовщину свадьбы со своим мужем Сергеем. По этому случаю она опубликовала в Facebook трогательное поздравление, в котором поделилась своими чувствами и размышлениями об их совместной жизни.

Малахова призналась, что за семь лет брака они с мужем пережили немало, как радостных, так и грустных моментов. Но, несмотря на все испытания, их любовь и взаимопонимание только крепли.

"Жизнь состоит из счастливых моментов и трагедий. Мы пережили столько, что каждый день, как новое кино. Каждый день с тобой - это комедия, мелодрама, фильм ужасов, мультфильм, трагедия, мюзикл и немного научной фантастики", - написала Даша.

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Она особенно ценит в своем муже искренность и честность, которые стали основой их крепких отношений.

"Ни одного дня я не чувствовала неискренность, игру, фейк. Не знаю, наверное, ты тоже. Мы большие молодцы, что смогли говорить правду, несмотря на комплексы, смогли найти общий язык, несмотря на то, что мы не просто были на разных полюсах, а прилетели с разных планет. Теперь нам хорошо вместе", - поделилась своими мыслями ведущая.

К своему посту Даша Малахова добавила редкие фотографии с их свадьбы, которая состоялась во Львове в 2017 году. На снимках счастливая пара позирует в свадебном наряде, окруженная родными и близкими.

Напомним, Даша Малахова призналась, что уже 3 года хранит прах отца.

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