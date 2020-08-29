Харизматичный голливудский актер Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака кишечника. Актер больше всего запомнился зрителям яркой ролью темнокожего супергероя Черная пантера в фильмах киновселенной Marvel. Следующий марвеловский фильм с участием актера "Черная Пантера 2" должен был выйти в 2022 году.
Также актер воплотил на большом экране несколько важных исторических личностей, повлиявших на роль темнокожих в обществе.
О смерти актера сообщили на его официальной странице в Facebook.
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«С невероятным горем мы подтверждаем смерть Чедвика», – пишут агенты актера.
В 2016 году у мужчины диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, и последние четыре года он боролся с этим заболеванием, пока не перешел к четвертой – последней – стадии.
«Настоящий боец Чедвик выдержал все это и одарил вас многими фильмами, которые вы так полюбили. Все было снято в перерыве между многочисленными операциями и химиотерапиями",- говорится в заявлении семьи.
Чедвик в последние секунды жизни был рядом с женой и детьми.
«Семья благодарит вас за вашу заботу и молитвы, и просит вас продолжать уважать их личную жизнь в трудное время», – говорится в сообщении.
Соболезнования семье актера уже выразили киностудии, с которыми сотрудничал Боузман, среди них Marvel, Disney и Netflix, а также коллеги по актерскому цеху, в том числе парнеры по съемочной площадке в марвеловских фильмах.
Чедвик Боузман: фильмография
- "Третья смена" (Third Watch, 2003) – роль Дэвида Вейфера
- "Все мои дети" (All My Children, 2003) – роль Реджи Портера Монтгомери №1
- "Закон и порядок" (Law & Order, 2004) – роль Фостера Ке'Са
- "Место преступления: Нью-Йорк" (CSI: NY, 2006) - роль Рондо
- "Скорая помощь" (ER, 2008) – роль Дерекк Тейлора
- "Касл" (Castle, 2011) - роль Чака Рассела
- "Пулевое ранение" (The Kill Hole, 2012) – роль лейтенанта Сэмюэля Дрейка
"42" (42, 2013) – роль первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола (МЛБ) в США в XX веке Джеки Робинсона
"Джеймс Браун: Путь наверх" (Get On Up, 2014) – роль "крестного отца соула" Джеймса Брауна
- "Боги Египта" (Gods of Egypt, 2016) - роль Тота
- "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера
- "Маршалл" (Marshall, 2017) – роль Тургуда Маршалла
- "Черная Пантера" (Black Panther, 2018) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера
- "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера
- "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера
- "21 мост" (21 Bridges, 2019) – роль Андре Дэвиса
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