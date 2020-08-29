Чедвик был рядом с женой и детьми.

Харизматичный голливудский актер Чедвик Боузман скончался в возрасте 43 лет от рака кишечника. Актер больше всего запомнился зрителям яркой ролью темнокожего супергероя Черная пантера в фильмах киновселенной Marvel. Следующий марвеловский фильм с участием актера "Черная Пантера 2" должен был выйти в 2022 году.

Также актер воплотил на большом экране несколько важных исторических личностей, повлиявших на роль темнокожих в обществе.

О смерти актера сообщили на его официальной странице в Facebook.

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«С невероятным горем мы подтверждаем смерть Чедвика», – пишут агенты актера.

В 2016 году у мужчины диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, и последние четыре года он боролся с этим заболеванием, пока не перешел к четвертой – последней – стадии.

«Настоящий боец Чедвик выдержал все это и одарил вас многими фильмами, которые вы так полюбили. Все было снято в перерыве между многочисленными операциями и химиотерапиями",- говорится в заявлении семьи.

Чедвик в последние секунды жизни был рядом с женой и детьми.

«Семья благодарит вас за вашу заботу и молитвы, и просит вас продолжать уважать их личную жизнь в трудное время», – говорится в сообщении.

Соболезнования семье актера уже выразили киностудии, с которыми сотрудничал Боузман, среди них Marvel, Disney и Netflix, а также коллеги по актерскому цеху, в том числе парнеры по съемочной площадке в марвеловских фильмах.

Чедвик Боузман: фильмография

"Третья смена" (Third Watch, 2003) – роль Дэвида Вейфера

"Все мои дети" (All My Children, 2003) – роль Реджи Портера Монтгомери №1

"Закон и порядок" (Law & Order, 2004) – роль Фостера Ке'Са

"Место преступления: Нью-Йорк" (CSI: NY, 2006) - роль Рондо

"Скорая помощь" (ER, 2008) – роль Дерекк Тейлора

"Касл" (Castle, 2011) - роль Чака Рассела

"Пулевое ранение" (The Kill Hole, 2012) – роль лейтенанта Сэмюэля Дрейка

"42" (42, 2013) – роль первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола (МЛБ) в США в XX веке Джеки Робинсона

"Джеймс Браун: Путь наверх" (Get On Up, 2014) – роль "крестного отца соула" Джеймса Брауна

"Боги Египта" (Gods of Egypt, 2016) - роль Тота

"Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера

"Маршалл" (Marshall, 2017) – роль Тургуда Маршалла

"Черная Пантера" (Black Panther, 2018) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера

"Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера

"Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019) – роль короля Ваканды Т'Чаллы / Черная пантера

"21 мост" (21 Bridges, 2019) – роль Андре Дэвиса

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Перевод: Яна Ставская