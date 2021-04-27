Чедвик Боузман не получил премию "Оскар" посмертно.

Киноэксперты прогнозировали, что на церемонии "Оскар" статуэтку в номинации "Лучший актер" должен получить посмертно Чедвик Боузман. Но все пошло не по плану.

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Об этом сообщает TMZ.

В этой номинации победил Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец". На такое событие отреагировал брат Боузмана. Он скзаал, что победа другого человека никак не принижает достоинство Чедвика.

"Я уверен, что Энтони пожелал бы ему всего наилучшего, если бы Чед выиграл... каждый номинированный актер был превосходен и заслуживает награды. Наша семья поздравляет Хопкинса с победой и желает ему всего наилучшего", - сказал он.

Напомним, Чедвик Боузман скончался летом прошлого года. После этого он посмертно получил премию как лучший актер за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Для актера эта роль стала последней в его карьере.

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Автор: Диана Могилевич