2 июня Уоттс отмечает свой день рождения.

Барабанщик британской рок-группы "The Rolling Stones" Чарли Уоттс сегодня отмечает свое 80-летие.

В честь его праздника рассказываем, как он прославился на весь мир, с чем ему пришлось столкнуться и как он поборол смертельную болезнь.

Чарли Уоттс: присоединение к "The Rolling Stones"

Свою музыкальную карьеру Уоттс начинал в одном из Лондонских клубов. Там он познакомился с Брайаном Джонсом, Миком Джагером и Китом Ричардсом. В 1963 он присоединился к группе The Rolling Stones в качестве барабанщика, a позже разработал дизайн обложек некоторых альбомов.

Однажды с солистом группы Мик Джаггером у Уоттса приключилась забавная история. Как-то нетрезвый Джаггер позвонил Уоттсу в его гостиничный номер и спросил: "Где мой барабанщик?" Уоттс встал, побрился, надел костюм с галстуком и идеально начищенные туфли, поднялся по лестнице, ударил Джаггера по лицу и сказал: "Никогда больше не называй меня "твой барабанщик". Это ты мой чёртов певец!"

Читайте такжеПевица Tayanna выпустила детские сказки в собственной озвучке

Чарли Уоттс: личная жизнь

Еще в 1964 году Уоттс женился на Ширли Энн Шеферд. Вскоре у пары появилась дочь Серафима. Стоит отметить, что несмотря на бешеную популярность группы, в которой состоял Чарли, ему все же удалось сохранить верность своей супруге.

Чарли Уоттс: алкоголь и наркотики

В середине 1980-х потребление алкоголя и наркотиков для Уоттса начало становится проблемой. Таким образом он пытался пережить семейные трудности и кризис среднего возраста.

"Я был совершенно другим человеком начиная примерно с 1983 года, и покончил с этим в 1986. Я чуть не потерял свою жену и всё остальное из-за своего поведения", - говорил ранее Чарли во многих интервью.

Чарли Уоттс: победа над раком

В июне 2004 года барабанщику диагностировали рак горла, хотя он бросил курить ещё в конце 1980-х. Он прошёл курс радиотерапии, и рак перешёл в стадию ремиссии. Затем Чарли вернулся в свой коллектив и продолжил выступать.

The Rolling Stones -- Doom And Gloom

The Rolling Stones- Miss You

The Rolling Stones - Anybody Seen My Baby

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич