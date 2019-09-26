"Вытащил свой...": рэперша Cardi B рассказала, как ее домогался фотограф известного глянца

Инцидент произошел во время фотосессии.

Популярная американская хип-хоп исполнительница Cardi B, которая любит эпатировать публику неожиданными поступками, потрясла признанием о сексуальных домогательствах.

Читайте такжеВдова Гайдая прокомментировала «домогательства» режиссера к звезде "Кавказской пленницы"Как пишет издание The Independent, реперка рассказала о случае, когда фотограф известного журнала пытался склонить ее к сексу. По словам артистки, инцидент произошел во время фотосессии для глянца.

«Этот фотограф пытался ко мне приставать, говорил: «Ты хочешь попасть в журнал?» А потом он вытащил свой член! Я так, разозлилась. Это было безумие», – рассказала рэперша.

По словам Cardi B, тогда она остановила фотосессию и ушла, после чего рассказала о случившемся владельцу издания.

«А он просто посмотрел на меня и сказал: «И что?» Я была шокирована тем, что он не принял никаких мер», – вспомнила певица.

При этом имя фотографа и название издания исполнительница решила не называть.

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