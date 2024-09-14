Исполнительница поделилась первыми кадрами после родов.

У известной американской рэперши Cardi B родился третий ребенок. Звезда показала младенца и раскрыла его пол.

Радостной вестью знаменитость поделилась в своем Instagram. Она опубликовала фото, на которых показалась после родов вместе с малышом на руках.

Как отметила рэперша, у нее родилась дочь. Девочка появилась на свет еще 7 сентября, но новостью звезда поделилась только сейчас. К слову, у Cardi B есть еще двое детей: 3-летний сын и 6-летняя дочь.

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"Самое красивое маленькое создание. 07.09.24", - подписала фотографии исполнительница.

В роддом знаменитость пришли поздравить ее самые родные люди. В частности, ее старшие дети уже успели познакомиться с младшей сестрой, а также поддержать экс-супругу пришел музыкант Offset. Как известно, пара рассталась летом. Однако, вероятно, они остались в хороших отношениях и поддерживают общение.

Cardi B - одна из самых известных рэперов в мире. Исполнительница - обладательница семи статуэток премии Billboard Music Awards, девяти статуэток церемонии BET Hip Hop Awards, а также трех от American Music Awards и MTV Video Music Awards. Звезда вошла в "100 самых влиятельных людей в мире" по версии журнала Time.

Напомним, ранее Cardi B рассказала, как ее домогался фотограф известного глянца.

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