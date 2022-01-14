Известная американская поп-певица Бритни Спирс резко негативно отреагировала на интервью своей младшей сестры Джейми Линн Спирс, которое вышло 12 января для шоу Good Morning America.
Артистка раскритиковала слова родственницы в Twitter.
Линн Спирс в интервью презентовала автобиографическую книгу Things I Should Have Said. Она сперва заявила, что восхищается старшей сестрой, но затем упомянула об изменении ее поведения в худшую сторону, назвав его "параноидальным" и "переменчивым".
Бритни не на шутку разозлилась из-за этого, отреагировав на интервью сестры такими словами:
"Она никогда не была рядом 15 лет назад в то время… Так зачем ей вообще говорить об этом, если только она не хочет продать книгу за мой счет?".
В ответ на это Джейми Линн назвала обвинения ложными. По ее словам, продвигаемая автобиография повествует о ее личном жизненном пути и самостоятельном, вопреки словам старшей сестры, построении карьеры.
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