Джейми Линн презентовала автобиографическую книгу и разозлила Бритни.

Известная американская поп-певица Бритни Спирс резко негативно отреагировала на интервью своей младшей сестры Джейми Линн Спирс, которое вышло 12 января для шоу Good Morning America.

Артистка раскритиковала слова родственницы в Twitter.

Линн Спирс в интервью презентовала автобиографическую книгу Things I Should Have Said. Она сперва заявила, что восхищается старшей сестрой, но затем упомянула об изменении ее поведения в худшую сторону, назвав его "параноидальным" и "переменчивым".

Бритни не на шутку разозлилась из-за этого, отреагировав на интервью сестры такими словами:

"Она никогда не была рядом 15 лет назад в то время… Так зачем ей вообще говорить об этом, если только она не хочет продать книгу за мой счет?".

В ответ на это Джейми Линн назвала обвинения ложными. По ее словам, продвигаемая автобиография повествует о ее личном жизненном пути и самостоятельном, вопреки словам старшей сестры, построении карьеры.

