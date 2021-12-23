Певица хотела показать силу своего голоса, но впечатлить ей удалось не всех.

Американская певица Бритни Спирс ошарашила поклонников новым видео. Артистка показала фанатам свое живое пение. Однако его оценили далеко не все.

В своем Instagram певица опубликовала ролик, который сначала подписала провокационным текстом, но вскоре его удалила, оставив лишь видео.

Спирс написала, что этим роликом она напоминает миру о себе и о том, кем она является. Также она передала "привет" своей семье и указала, что она помнит обо всем, что ей сделали родственники. Певица грозилась никогда об этом не забывать и анонсировала новую песню, в которой она ясно даст всем понять, о чем идет речь.

Однако спустя несколько часов свой "пламенный" текст Спирс удалила. Однако видео, которое до сих пор находится в ленте певицы, удивило фанов не меньше ее угроз в адрес семьи.

Спирс позировала перед зеркалом, оголив живот. Певица пела и снимала себя на телефон, стараясь при этом выглядеть соблазнительной. В комментариях фанаты пишут, что артистке стоило предупредить их о громком пении, так как многие не ожидали услышать живое исполнение от Спирс в наушниках.

"Боже, что это было?", "Крик гулящей кошки, мои уши, спасите", "не стоило это включать ночью", "Это слишком даже для меня", - фанаты ужаснулись пением артистки.

Напомним, отец певицы требует от дочери денег, чтобы прекратить опекунство. Джейми Спирс, которого судья отстранил от опекунства его знаменитой дочери, просит выплатить ему компенсацию за услуги юристов.

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