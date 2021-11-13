Поп-звезда теперь снова может самостоятельно распоряжаться карьерой, деньгами и судьбой.

Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, окончательно отстранил отца певицы Бритни Спирс от опекунства над ней.

Об этом сообщает издание New York Times.

Суд временно отстранил Джеймса Спирса от опекунства еще в конце сентября, но сейчас решение стало окончательным. Сообщается, что решение вступает в силу немедленно.

Бухгалтер Джон Зейбл пока что останется в статусе временного опекуна, чтобы решить вопросы с невыплаченными платежами.

Стороны позже встретятся в суде, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Ближайшие слушания назначены на 8 декабря 2021 и 19 января 2022 года.

Читайте также"Львица вышла из клетки": сеть "взорвалась" поздравлениями Бритни Спирс

Напомним, отец Бритни Спирс обратился в суд с просьбой лишить его опекунства над дочерью. После того как судья поддержала его иск, Бритни объявила о помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

На фоне такого события Спирс даже ушла из Instagram и отправилась в мини-отпуск со своим женихом. Но долго без социальных сетей она не выдержала и на днях заявила о своем возвращении. Звезда уже успела опубликовать несколько видео со странными танцами, которые ранее вызывали беспокойство у ее поклонников.

29 сентября стало известно, что суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца американской певицы Бритни Спирс опекунского статуса над ней.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова