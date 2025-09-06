Его внесли в "черный список" еще осенью 2022 года, однако заметили это только сейчас.

В России заметили, что блогера Евгения Баженова, более известного как BadComedian, внесли в список украинского сайта "Миротворец".

На сайте указано, что известный своими сатирическими обзорами на фильмы киноблогер оказался в "черном списке" за такую деятельность: манипулирование общественно значимой информацией, распространение нарративов кремлевской пропаганды и участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Напомним, в начале полномасштабной войны против Украины россиянин призвал подписчиков не слушать мнение "о ситуации" от "клоуна-обозревателя кино" и не сделал никаких заявлений.

Видео дня

Через четыре месяца после начала большого вторжения Баженов выпустил обзор, в котором сравнил российский и украинский кинематограф, назвав оба пропагандистскими. Идеей его обзора было донести, что война развязана олигархами ради денег и влияния.

Впоследствии появились сообщения о том, что блогер отправил средства с монетизации своих роликов мирным жителям "Донбасса и Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее в базу "Миротворца" попал известный режиссер Вуди Аллен. Все из-за его недавнего участия в Московской международной неделе кино.

Вас также могут заинтересовать новости: