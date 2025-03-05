Артур также признался, планируют ли они с женой пополнение в семье.

Украинский актер Артур Логай, который известен благодаря сериалам "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко" и фильмам "Крашанка" и "Песики", рассказал о кризисах в браке.

Мужчина признался, что почти за семь лет супружеской жизни в их отношениях случались разные периоды. Однако Артур отметил, что с женой Евгенией они уже научились преодолевать любые трудности.

"Кризисы были. Особенно после первого, третьего года брака. А пятый, кажется, мы застали в большую войну. Однако сейчас радует тот факт, что у нас все слава Богу. Но всегда причиной становится недопонимание друг друга, а чтобы его побороть, надо говорить. Это наше правило", - рассказал Логай в проекте "Тур зірками".

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Актер также добавил, что его работа, где иногда надо играть пикантные сцены с коллегами на съемочной площадке, не влияет на отношения с женой. По его словам, Евгения все понимает и не ревнует.

Единодушное мнение у звездных супругов и относительно пополнения в семье. Не секрет, что у пары есть общий 5-летний сын Лев. Но, хотят ли они еще детей, Артур ответил так:

"Мы обсуждали пополнение в негативном виде. Мы для себя решили, что на сегодня нам достаточно одного ребенка".

Напомним, ранее стало известно о разводе ведущего проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Известный блогер показал заявление о расторжении их брака в сети.

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