Игорь Целип хочет найти свою любовь.

Украинский певец Игорь Целип, которого не раз сравнивали с Максом Барских из-за харизмы и внешности, сделал громкое признание. Артист признается: из-за плотного рабочего графика романтические отношения пока остаются на паузе - именно поэтому он не исключает участия в реалити-шоу "Холостяк".

"Времени на личную жизнь почти нет. Иногда шучу с друзьями, что проще пойти на "Холостяк", чем найти отношения в обычной жизни.Если я и пойду на шоу, то только ради настоящих чувств. Я не хочу притворяться - или искренне, или никак", - рассказал Игорь в комментарии УНИАН.

По мнению артиста, настоящие отношения невозможны без доверия, поддержки и понимания, а в его жизни именно этого сейчас не хватает. Он признался, что уже имел опыт, когда из-за профессии рушились отношения, но не теряет веры в любовь.И хотя пока сердце артиста свободно, он не исключает, что судьбоносная встреча может случиться в любой момент - даже на экране.

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"В моем графике постоянно студия, концерты, съемки, переезды. Очень трудно познакомиться с кем-то в таком ритме, еще труднее - сохранить связь.Часто знакомства обрываются еще до того, как успели начаться. А хочется чего-то настоящего, чтобы не только на сцене, но и в сердце было тепло", - откровенно поделился Игорь.

Напомним, что "Холостяк" - это украинское романтическое реалити-шоу, в котором один мужчина выбирает среди нескольких девушек ту, с которой хочет построить серьезные отношения. Участницы проходят различные испытания, свидания и откровенные разговоры, а зрители еженедельно следят за развитием событий и драмой вокруг любви.

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