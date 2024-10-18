Женщины отправились на отдых за границу.

Старшая дочь известной украинской продюсерки - 30-летняя Зоя - после каминг-аута все чаще делится романтическим контентом в своих соцсетях. Женщина показалась со своей возлюбленной на отдыхе и рассказала, где они проводят отпуск.

Как известно, летом этого года Зоя сообщила, что она находится в отношениях с женщиной. Ее избранницей оказались бизнесвумен Юлия. У женщины есть две дочери.

В своем Instagram дочь продюсера поделилась, что они с Юлией отправились на отдых за границу. Женщины поехали в Албанию. Компанию им составили и дочери-двойняшки предпринимательницы. Зоя опубликовала кадры, на которых продемонстрировала, как они проводят время вместе.

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В частности, парочка арендовала яхту и устроила морскую прогулку. Во время нее Юлия и Зоя останавливались в живописных местах, где загорали и фотографировались.

А также женщины с двойняшками купались в бухте неподалеку от своего отеля. На камеру дочь Мозговой позировала в солнцезащитных очках, как и ее возлюбленная, а также в разноцветной рубашке.

Подписывать фотографии Зоя не стала. На некоторых снимках она лишь оставила смайлик в форме белого сердечка.

Напомним, ранее Алена Мозговая впервые отреагировала на каминг-аут 30-летней дочери. Продюсер поддержала выбор Зои.

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