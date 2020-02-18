Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые сфотографировалась обнаженной после родов и шокировала растяжками (фото)
09:11, 18 февраля 2020Звезды
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На размещенном в сети кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки.
Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца / Instagram Эшли Грэм
Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.
Снимок был опубликован в ее Instagram.
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На размещенном в сети кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки. «Все та же я. Немного нового», - подписала она публикацию.
Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях. «Отметины воина», - заметил один. «Оно того стоило!» - поддержал другой. «Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия», - оценил третий. «Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно», - подчеркнул четвертый.
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