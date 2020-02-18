Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые сфотографировалась обнаженной после родов и шокировала растяжками (фото)

На размещенном в сети кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки.

Популярная американская плюс-сайз модель и активистка Эшли Грэм впервые снялась обнаженной после того, как родила первенца.

Снимок был опубликован в ее Instagram.

Читайте такжеMARUV в откровенном корсете поизвивалась на сцене (фото)

На размещенном в сети кадре модель прикрывает рукой грудь и демонстрирует живот, на котором видны послеродовые растяжки. «Все та же я. Немного нового», - подписала она публикацию.

Поклонники Грэм отреагировали на ее фотографию в комментариях. «Отметины воина», - заметил один. «Оно того стоило!» - поддержал другой. «Прекрасная карта прекрасного жизненного путешествия», - оценил третий. «Как отец троих детей и муж женщины, которая трижды пережила все это ради нас, заявляю: это прекрасно», - подчеркнул четвертый.