Каменских поразила схожестью с известной американской певицей (фото)

Подписчики певицы отметили её схожесть с американской певицей и актрисой Шер.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продолжает радовать подписчиков фотографиями со своего девичника.

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На одном из таких фото поклонники певицы заметили поразительную схожесть Каменских с американской певицей и актрисой Шер.

"На Шер здесь похожа", "Красивая", "У меня тоже первая мысль про сходство с Шер пришла", "Королева любимая", "На Шер похожа тут", "Мадонна", "Похожа на Шер", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 23 мая состоялась самая громкая свадьба украинского шоу-бизнеса за последние годы. Потап и Настя Каменских стали мужем и женой.

Подготовку к свадьбе артисты скрывали. Про свои отношения пара официально заявила в день бракосочетания.