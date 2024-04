Представительницы Украины Jerry Heil и alyona alyona заняли 4 место среди возможных претендентов на победу.

Букмекеры снова обновили свои прогнозы относительно возможного победителя "Евровидения-2024". Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil уверенно держатся в лидерах и сейчас занимают четвертое место в рейтинге букмекеров.

Как известно, победу прогнозируют представителю Швейцарии, певцу Nemo. Он является фаворитом не только букмекеров, но и многих участников конкурса. Предыдущим претендентом на победу была Хорватия. Эту страну представит Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".

Шансы Nemo с песней "The Code" на победу сейчас составляют 24%, который занял первое место в рейтинге букмекеров. Зато Украина, которая на четвертом месте, имеет всего 9% шансов на победу.

На втором месте оказалась Хорватия, а на третьем - Италия, которую представит певица Angelina Mango с песней "La noia". Пятерку лидеров закрывает представитель Нидерландов. Певец Joost Klein выступит на конкурсе с песней "Europapa".

В десятке фаворитов букмекеров на песенном конкурсе следующие исполнители:

6. Франция. Slimane "Mon amour"

7. Бельгия. Mustii "Before the Party's Over"

8. Греция. Marina Satti "Zari"

9. Израиль. Eden Golan "Hurricane"

10. Великобритания. Olly Alexander "Dizzy"

Стоит заметить, что прогнозы могут измениться. Как известно, "Евровидение-2024" будет проходить в Мальме, 7 мая.

Nemo "The Code"

Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim" Angelina Mango "La Noia" alyonaalyona & Jerry Heil "Teresa & Maria"

Joost Klein "Europapa"

Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona назвали претендентов на победу в песенном конкурсе.

Вас также могут заинтересовать новости: