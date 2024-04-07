У представительниц Украины на конкурсе разделились взгляды относительно вероятного победителя "Евровидения-2024".

Сейчас лидером в букмекерских рейтингах является представитель Швейцарии - певец Nemo. Однако украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil рассматривают других кандидатов, которые могут победить на "Евровидении-2024".

Стоит заметить, что украинский дуэт длительное время был в топах букмекеров, а девушкам пророчили победу на песенном конкурсе. Позже alyona alyona и Jerry Heil опустились в рейтингах. Они лично познакомились с другими участниками конкурса и определили сильнейших вокалистов.

Следовательно, фавориткой alyona alyona стала представительница Чехии - певица AIKO. Она будет выступать на конкурсе с песней "Pedestal". Однако, по оценкам букмекеров, у девушки мало шансов на победу. Сейчас исполнительница находится на 34-м месте.

Jerry Heil нравится исполнение и композиция представителя Великобритании Olly Alexander. Певец со своей песней "Dizzy" также не лидирует в рейтингах и занимает 12-е место.

AIKO "Pedestal"

Olly Alexander "Dizzy"

Напомним, победителем песенного конкурса "Евровидение-2024" может стать небинарный участник. Речь идет о представителе Швейцарии - певце Nemo с его песней "The Code". Исполнитель представляет себя определением "они".

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