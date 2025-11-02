Николетта также призналась, жалеет ли, что приняла участие в шоу.

Бывшая участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком - турагент Николетта Бирюкова - прокомментировала свой вылет из проекта.

Не секрет, что ее считали одной из самых ярких участниц реалити. Однако в 3-м выпуске она не получила розу от актера и подчеркнула, что не имеет претензий к выбору Тараса.

"Это выбор Тараса и по факту его проект. Я шла на проект и говорила, что это редкость сейчас, чтобы люди друг другу понравились. Он мне может не понравиться, или я ему и это абсолютно нормально. Я попробовала, я горжусь собой. Наша история не сложилась и это ок, каждого из нас ждет гораздо лучшая, но не вместе", - отметила экс-участница шоу в Instagram.

Кстати, на ее сообщение отреагировала подруга Тараса Цымбалюка - Наталья Денисенко.

"Когда познакомилась с тобой почему-то подумала, что именно ты дойдешь до финала", - написала актриса.

Напомним, ранее украинская модель Виктория Крылас после вылета из шоу "Холостяк" заявила о давлении. Она отметила, что на проекте было "много напряжения".

