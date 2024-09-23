Рассказываем, какие кусты и деревья сажать осенью на участке и когда это лучше делать.

Многие садоводы с опаской относятся к осенней посадке деревьев и кустарников и очень зря - для некоторых растений именно такая посадка и предпочтительнее. Давайте разберемся, почему, и что сажать осенью в саду.

Когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной

Сажать плодовые деревья и кусты можно как осенью, так и весной. Другое дело, что большинство привыкли это делать именно весной, хотя осенняя посадка для некоторых культур может быть даже лучше.

У посадки осенью есть несколько плюсов:

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большой выбор саженцев, у которых хорошо видно состояние корней - по ним можно судить о здоровье саженца;

саженцы, посаженные осенью, не нужно поливать;

осенняя посадка позволяет прижиться саженцу, и он весной быстрее будет расти.

Правда, минусы у посадки осенью тоже есть - именно они и останавливают садоводов: сильные морозы могут погубить дерево или куст, а также ими могут начать лакомиться грызуны.

Когда можно сажать деревья осенью - на что ориентироваться

Традиционно сажать кусты и деревья осенью начинают с конца сентября и аж до начала ноября, если осень выдалась теплой. Но эти сроки - весьма условны, в любом огородно-садовом деле лучше смотреть по погоде, а не в календарь.

В разных регионах погода может отличаться, но есть два признака на которые нужно ориентироваться:

высаживать нужно в период биологического покоя деревьев - когда они сбросили листья;

успеть высадить нужно до того, как остынет почва - рост корней остановится, когда температура почвы опустится до 4°С.

Поэтому важно, чтобы до этого времени дерево или куст успели укорениться.

Что можно сажать осенью на участке - плодовые деревья и кусты

Осенью следует сажать районированные растения - то есть, деревья и кусты. которым подходит ваш климат.

Смело можно сажать:

яблоню;

грушу;

морозостойкую вишню;

морозостойкую сливу;

морозостойкую алычу.

Из кустов - малину, смородину и крыжовник.

Но вот абрикос, персик, черешню и миндаль, если живете не на юге, лучше сажать весной - они могут не пережить холодную зиму.

Если вдруг вы купили саженец, но не успели его посадить - например, случилось резкое похолодание, тогда его можно прикопать до весны. Делают это под значительным наклоном - грунт должен на 2/3 покрывать ствол. Саженец нужно полить и сверху накрыть укрывным материалом, например, лапником.

Ранее мы рассказывали, как обрезать сливу осенью - 8 основных правил.

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