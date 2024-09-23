Многие садоводы с опаской относятся к осенней посадке деревьев и кустарников и очень зря - для некоторых растений именно такая посадка и предпочтительнее. Давайте разберемся, почему, и что сажать осенью в саду.
- Когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной
- Когда можно сажать деревья осенью - на что ориентироваться
- Что можно сажать осенью на участке - плодовые деревья и кусты
Когда лучше сажать плодовые деревья - осенью или весной
Сажать плодовые деревья и кусты можно как осенью, так и весной. Другое дело, что большинство привыкли это делать именно весной, хотя осенняя посадка для некоторых культур может быть даже лучше.
У посадки осенью есть несколько плюсов:
- большой выбор саженцев, у которых хорошо видно состояние корней - по ним можно судить о здоровье саженца;
- саженцы, посаженные осенью, не нужно поливать;
- осенняя посадка позволяет прижиться саженцу, и он весной быстрее будет расти.
Правда, минусы у посадки осенью тоже есть - именно они и останавливают садоводов: сильные морозы могут погубить дерево или куст, а также ими могут начать лакомиться грызуны.
Когда можно сажать деревья осенью - на что ориентироваться
Традиционно сажать кусты и деревья осенью начинают с конца сентября и аж до начала ноября, если осень выдалась теплой. Но эти сроки - весьма условны, в любом огородно-садовом деле лучше смотреть по погоде, а не в календарь.
В разных регионах погода может отличаться, но есть два признака на которые нужно ориентироваться:
- высаживать нужно в период биологического покоя деревьев - когда они сбросили листья;
- успеть высадить нужно до того, как остынет почва - рост корней остановится, когда температура почвы опустится до 4°С.
Поэтому важно, чтобы до этого времени дерево или куст успели укорениться.
Что можно сажать осенью на участке - плодовые деревья и кусты
Осенью следует сажать районированные растения - то есть, деревья и кусты. которым подходит ваш климат.
Смело можно сажать:
- яблоню;
- грушу;
- морозостойкую вишню;
- морозостойкую сливу;
- морозостойкую алычу.
Из кустов - малину, смородину и крыжовник.
Но вот абрикос, персик, черешню и миндаль, если живете не на юге, лучше сажать весной - они могут не пережить холодную зиму.
Если вдруг вы купили саженец, но не успели его посадить - например, случилось резкое похолодание, тогда его можно прикопать до весны. Делают это под значительным наклоном - грунт должен на 2/3 покрывать ствол. Саженец нужно полить и сверху накрыть укрывным материалом, например, лапником.
Ранее мы рассказывали, как обрезать сливу осенью - 8 основных правил.