Скандалы вокруг конкурса не утихают и сейчас набирает обороты инцидент с треком украинки, который очень похож на испаноязычную известную композицию.

Украинскую певицу, известную по хиту "Гуцулянка", FIЇNKA, которая попала в лонглист Национального отбора на "Евровидение-2025", заподозрили в плагиате. В сети обнаружили, что конкурсный трек артистки очень похож на песню испанской звезды.

Как известно, исполнительница хочет представить Украину на международной арене с треком "Культура". Сейчас продолжается голосование за десятого финалиста Нацотбора, в котором участвует и FIЇNKA. Победитель будет объявлен 17 января, но по состоянию на сейчас именно эта певица лидирует в опросе среди украинцев в "Дії". Правда, не все так идеально, и звезда, как некоторые другие участники, попала в скандал.

В своем Telegram-канале блогер и музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин обратил внимание, что ее конкурсный трек может быть плагиатом, что строго запрещено правилами шоу. Он похож на хит испанской певицы Rosalia - "Con Altura". Эта композиция вышла в 2019 году и собрала за это время 2,2 миллиарда просмотров на YouTube. А вот трек украинки увидел свет в 2025-м.

В своем посте блогер ссылается на видео, в котором и сравнили две песни. Но его смутило то, что ролик был опубликован на странице, где почти нет постов и подписчиков.

"Песню FIЇNKA "Культура" обвиняют в плагиате. Интересно, что данное видео появилось в новом и фактически пустом ТикТок-профиле и все что там есть - видео о ближайшем конкуренте FIINKA по голосованию. Там тоже намекают на плагиат, наложив минус легендарной песни QUEEN на слова ENLEO, хотя мне вообще не похоже даже в такой вариации. Другое дело FIЇNKA: там что мотив, что вокальные ходы действительно достаточно похожи, что трудно не услышать", - написал Бутурлакин.

К слову, за место в финале сейчас борются также BRYKULETS, ENLEO, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД и "Слухай Сашу". Победитель голосования выступит в финале Нацотбора 8 февраля и сможет побороться за право представить Украину на Евровидении.

Напомним, ранее другой участник Нацотбора попал в скандал из-за репостов в сети. Певец МУАЯД распространял оскорбительный контент об Ирине Фарион, а также видео с россиянами и ролики, где пренебрежительно говорят о женщинах. Артиста обвинили в дискриминации женщин и сексизме.

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