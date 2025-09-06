Клип на песню "ГЕНГСТА" молодого певца DREVO долгое время занимал первые строчки украинских чартов. Однако музыкальная новинка от певицы, представительницы Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil под названием "Додай гучності" (12 points) сразу "залетела" после премьеры и вытеснила коллегу с лидерских позиций.
К слову, сейчас она заняла первую строчку в YouTube Charts в Украине и уже получила 1 миллион просмотров меньше, чем за неделю.
"Клип на первом месте в трендах YouTube. Спасибо вам, что слушаете", - отреагировала на успех артистка в своем Instagram.
Топ-5 клипов YouTube Charts
Кстати, в первую пятерку самых прослушиваемых клипов среди украинцев вошли также видеоработы таких исполнителей:
- Jerry Heil - "Додай гучності" (12 points)
- Шугар - "Ягода"
- Victoria Niro - "Питань нема"
- "DREVO - "ГЕНГСТА"
Настя Борщ и Шугар - "Йо-йо".
Напомним, ранее стало известно, какой украинский клип набрал 100 млн просмотров на YouTube. Это видеоработа группы Kalush и артиста SKOFKA под названием "Додому", которая была опубликована еще в 2021 году.