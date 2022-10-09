Эти артисты украинизировали свое творчество после полномасштабного вторжения.

Некоторые украинские артисты после полномасштабного вторжения РФ в Украину начали писать песни на родном языке, а некоторые решили актуализировать свои старые композиции. Рассказываем, кто из звезд перевел своих хиты на украинский.

Quest Pistols

Группа, которая получила огромную популярность благодаря именно русскоязычным песням, после 24 февраля решилась на серьезный шаг одной из первых. Так, во время своего концерта они начали исполнять культовый хит "Ты так красива" на украинском языке.

Публика оценила это громкими аплодисментами и криками, поддержав музыкантов.

Надя Дорофеева

В феврале этого года звезда выпустила очень ритмичную песню "Разноцветная". Но после 24 февраля для себя решила, что хотела бы петь на родном языке. Она выпустила первый в своем сольном творчестве украиноязычный альбом "Сенси", а также перевела хит. Теперь у нее в репертуаре есть и "Разноцветная", и "Різнокольорова".

Оля Полякова

Одной из самых известных песен звезды является "Королева ночи". Она также решила украинизировать свое творчество и перевести легендарную композицию, однако нарвалась на осуждения.

Так, ее уже успели захейтить за не очень литературный припев. Так, у нее в песне есть слова: "ти тепер свободний, більше ти не модний". Впрочем, звезда оправдала, отметив, что в украинском языке есть такие слова, и это не является ошибкой.

К слову, Оля и в публичной жизни перешла на украинский язык, хотя ранее заявляла, что не планирует этого делать. Такое решение может быть связано с тем, что она получила порцию хейта на пару с Машей Ефросининой. Шоу-див обвинили в том, что даже после полномасштабного вторжения они продолжают вести свою программу "Взрослые девочки" на русском.

Напомним, кто из украинских звезд в этом году похоронил родителей.

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