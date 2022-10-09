2022 год наполнен достаточным количеством трагических событий.

В 2022 году некоторые звезды помимо полномасштабного вторжения РФ в Украину пережили еще и другую трагедию - личную. Рассказываем, кто из знаменитостей потерял родителей.

Андрей Бедняков

Экс-ведущий шоу "Орёл и решка" потерял маму весной. Она долгое время оставалась в Мариуполе, который уже тогда пребывал в блокаде. Женщине удалось эвакуироваться, но практически сразу после этого она скончалась.

"Мамы не стало. Ночью перестало биться сердце. Когда они с сестрой смогли наконец-то уехать, я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме... Сестра сказала: "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали. Я не хотела хоронить маму у подъезда, как это делали другие…" - написал Бедняков на своей странице в апреле. Видео дня

Телеведущий сожалеет, что так и не смог лично посетить похорон мамы. Это гложет его до сих пор, так как, как признается сам Андрей, он так и не смог принять факт того, что женщины больше нет.

"Я сейчас даже еще не принял, что ее нет. Когда я приду на могилу и увижу это, только тогда это пойму. Сейчас до конца я этого не понимаю", - сказал телеведущий.

Отметим, что из родителей у него никого не осталось.

"Мама болела… Когда ты теряешь отца, ты понимаешь каково это - когда говорят, что родного для тебя человека больше нет. И я постоянно боялся, что услышу такое про маму. Нельзя сказать, что я готовился к этому. Но я понимал, что это когда-то произойдет. Но я не думал, что будет так. Самое сложное - это то, что я не смог поехать к маме и нормально с ней попрощаться", - рассказал Андрей.

Ольга Сумская

В феврале этого года у актрисы театра и кино не стало родительницы. Это случилось сразу после полномасштабного вторжения.

"Беда не приходит одна… Сегодня ночью не стало нашей мамочки, Анны Ивановны Сумской… Адская боль… Душа разрывается…" - написала тогда Ольга Сумская.

Позднее Ольга призналась, что очень винит себя за то, что в последние дни жизни своей мамы не была с ней рядом.

"Я просто себя корю, что я эти три дня не могла доехать. Хотя мне люди говорят: "Ну, а что ты могла сделать?" А хоть что-то – обнять, расцеловать, поговорить", - призналась Сумская в интервью 24 каналу.

Алан Бадоев

Мама клипмейкера скончалась в конце мая. Он тяжело переживал ее смерть.

"Мамуля ушла...Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем благодарю за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильная, смелая, преданная, красива и душой, и телом. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове. Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках", - вспомнил Бадоев.

Напомним, умерла известная актриса, сыгравшая в "Звездном пути".

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