Каменских украинизировала свой хит / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских последовала примеру своих звездных коллег и так же начала переводить свои хиты на украинский язык. Так, первой она перевела песню "Красное вино".

Теперь композиция называется "Червоне вино". В ней есть такие слова: "Червоне вино, теплий літній дощ. Я не їду знову, ти не звеш мене, ну що ж".

Новую версию хита Каменских уже успела исполнить на своих концертах. Будет ли она переводить другие русскоязычные песни - неизвестно.

Как отреагировала сеть

  • "Очень жду на выход этой песни на украинском"
  • "Супер, так звучит намного лучше"
  • "Как же это красиво"
  • "Настюша, ваша песня невероятно звучит на украинском"
  • "Вы очень талантливая и песни у вас классные"
  • "Хорошая песня, особенно под вино. Послушаю ее даже на китайском"

Напомним, ранее Макс Барских "взорвал" сеть новой песней "Не плач". Певец посвятил трек всем своим подругам. 

Сингл  "Не плач" войдет в его пластинку "Зорепад". Новый альбом Барских представит уже 8 сентября. 

Вас также могут заинтересовать новости: