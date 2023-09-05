Поклонники похвалили певицу за украинизацию хита.

Украинская певица Настя Каменских последовала примеру своих звездных коллег и так же начала переводить свои хиты на украинский язык. Так, первой она перевела песню "Красное вино".

Теперь композиция называется "Червоне вино". В ней есть такие слова: "Червоне вино, теплий літній дощ. Я не їду знову, ти не звеш мене, ну що ж".

Новую версию хита Каменских уже успела исполнить на своих концертах. Будет ли она переводить другие русскоязычные песни - неизвестно.

Как отреагировала сеть

"Очень жду на выход этой песни на украинском"

"Супер, так звучит намного лучше"

"Как же это красиво"

"Настюша, ваша песня невероятно звучит на украинском"

"Вы очень талантливая и песни у вас классные"

"Хорошая песня, особенно под вино. Послушаю ее даже на китайском"

Напомним, ранее Макс Барских "взорвал" сеть новой песней "Не плач". Певец посвятил трек всем своим подругам.

Сингл "Не плач" войдет в его пластинку "Зорепад". Новый альбом Барских представит уже 8 сентября.

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