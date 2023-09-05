Украинская певица Настя Каменских последовала примеру своих звездных коллег и так же начала переводить свои хиты на украинский язык. Так, первой она перевела песню "Красное вино".
Теперь композиция называется "Червоне вино". В ней есть такие слова: "Червоне вино, теплий літній дощ. Я не їду знову, ти не звеш мене, ну що ж".
Новую версию хита Каменских уже успела исполнить на своих концертах. Будет ли она переводить другие русскоязычные песни - неизвестно.
Как отреагировала сеть
- "Очень жду на выход этой песни на украинском"
- "Супер, так звучит намного лучше"
- "Как же это красиво"
- "Настюша, ваша песня невероятно звучит на украинском"
- "Вы очень талантливая и песни у вас классные"
- "Хорошая песня, особенно под вино. Послушаю ее даже на китайском"
Напомним, ранее Макс Барских "взорвал" сеть новой песней "Не плач". Певец посвятил трек всем своим подругам.
Сингл "Не плач" войдет в его пластинку "Зорепад". Новый альбом Барских представит уже 8 сентября.