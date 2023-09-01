Певец посвятил трек всем своим подругам.

Певец Макс Барских выпустил новую песню "Не плач", в которой обратился к девушкам, которые доверяют "плохим парням". Артист объяснил, что хотел вдохновить людей, чтобы те не боялись ставить себя на первое место.

"Порой в отношениях мы ходим по кругу. Иногда это вызывает много боли и стоит нам очень дорого, потому что мы теряем время. Я всегда стараюсь прислушиваться к ощущениям и не оставаться там, где нет настоящих чувств. Эту песню я посвящаю всем своим подругам и друзьям. Пусть она помогает делать правильный выбор и ставить себя на первое место", - рассказал Барских.

Сингл "Не плач" войдет в его пластинку "Зорепад". Новый альбом Барских представит уже 8 сентября. Ради него он отложил написание песен для англоязычной пластинки.

"Это решение я принял во время тура по городам Украины. Я почувствовал насколько сильно мой зритель нуждается в настоящей танцевальной музыке, под которую можно как лечить раны, так и выпустить пар, сбросить стресс и боль", - пояснил Барских.

Макс Барских - "Не плач"

Реакция сети

В комментариях фаны пишут, что новая песня станет хитом этой осени. Также пользователи отметили:

"Такая классная песня! Спасибо!"

"Это - бомба!"

"Именно такие песни должны быть в трендах!".

Напомним, ранее стало известно, что Майли Сайрус расплакалась перед камерами и обнажила душу в новом клипе.

Вас также могут заинтересовать новости: