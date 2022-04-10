Участники легендарной американской рок-группы обратились к ключевым деятелям всего мира с призывом поддержать Украину во время войны.

Известная группа Red Hot Chili Peppers приняла участие в благотворительном онлайн-марафоне в поддержку Украины "Stand Up For Ukraine". Музыканты призвали мировых лидеров помогать украинцам в такое непростое время. Кроме того, артисты призывают жителей других стран оказывать посильную помощь беженцам, которые вынуждены спасаться от нападения российских оккупантов.

Ролик с обращением группы Red Hot Chili Peppers появился на их официальной странице в Facebook.

"Мы здесь, чтобы выразить поддержку Украине. Мы хотели бы помочь собрать деньги, а также попросить мировых лидеров сделать все возможное, чтобы помочь беженцам. Ведь беженцы также нуждаются в помощи", - заявили артисты.

Напомним, победители Евровидения 2021 Maneskin записали ролик в поддержку Украины. Видео начинается словами "как вы спите по ночам"?

Вас также могут заинтересовать новости: