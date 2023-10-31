"Только силой мы можем одержать победу. Другого языка оккупанты не понимают", - хореограф и военный Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф и военный Дмитрий Дикусар в интервью УНИАН рассказал, как принял решение вступить в ряды ВСУ, было ли у него желание вернуться к гражданской жизни, при каких условиях мы можем одержать победу, и о чем он мечтает после победы.

До 24 февраля 2022 года Дмитрий Дикусар был известным на весь мир хореографом, а его карьера была просто блестящей. Однако после вторжения российского нашествия в Украину он вернулся из Грузии в родную страну, взял в руки оружие и мужественно пошел защищать государство на фронте.

Как Дмитрий Дикусар принял решение уйти на фронт, было ли у него желание все оставить и уехать за границу, как он переживает гибель побратимов, и без чего нам не удастся одержать победу - он рассказал в интервью УНИАН.

Дмитрий, в последнее время вы редко появляетесь в соцсетях, поэтому мы лишь можем догадываться о том, что сейчас происходит в вашей жизни. Расскажите, как вы сейчас, как ваши дела?

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Случилась война, условия существования изменились. В моей ситуация сейчас вести социальные сети неуместно из-за того, что мне, как публичному лицу, очень тяжело в армии. Люди опасаются, что я буду вести TikTok или постить то, что не нужно. Поэтому, чтобы у людей было доверие ко мне и никто не боялся со мной работать, особенно те, кто видит меня первый раз, я выбрал для себя такую тактику. Поэтому я не веду пока публичную жизнь. А потом, когда мы одержим победу, сможем свободно говорить о множестве вещей.

Что касается моих дел, то настроение у меня хорошее, но не такое, чтобы веселиться.

Некоторые люди говорили, что для них войны не существовало с 2014 года, однако после полномасштабного вторжения они более сознательно начали относиться к событиям в Украине. А как это было у вас?

Когда началась война в 2014 году, она была более локальной. Тогда я работал за границей и не до конца было понятно, действительно ли какая-то часть людей хочет отсоединиться от Украины. Но со временем выяснилось, что это была спланированная акция. Однако мы все равно пытались помогать через фонд Сергея Притулы.

Больше всего тогда меня огорчила новость о том, что упал самолет с нашими десантниками. Очень трудно это принимать. Поэтому, когда началась уже полномасштабная война, я долго не думал.

Вы сразу решили идти на фронт?

Честно говоря, я был уверен, что все пойдут на фронт, а выяснилось, что не все. Конечно, это шутка. Но сейчас мы действительно поняли, что это полномасштабная война. И если не сейчас идти защищать страну, то когда? Что еще должно произойти, чтобы ты, как мужчина и украинец, взял в руки оружие и пошел защищать государство? Мне казалось, что это именно тот момент, когда каждый должен сделать такой выбор.

Что для вас самое трудное на войне?

Самое ужасное на войне понимание того, чего стоит человеческая жизнь. Трудно воспринимать, что когда-то кого-то сбивала машина и люди сбегались, чтобы помочь, а сейчас возле тебя гибнут люди за секунду, и ты не можешь их спасти. И в таком большом объеме. Даже не всегда их тела могут забрать. Это меняет восприятие мира. Есть такое понимание, что тебя может не стать так же, и, скорее всего, могут и тело не забрать, потому что линия фронта постоянно движется. Жизнь на войне, к сожалению, не стоит ничего.

Действительно, сейчас очень много потерь. Я даже представить не могу, как вы все это переживаете. Ведь вам приходится видеть гибель не просто побратимов, а уже друзей.

Время от времени военнослужащие могут сидеть-сидеть и заплакать. Уже нервная система в таком состоянии. Вы же и сами понимаете, что в ряды ВСУ вступали добровольцы, люди, которые оставили мирную жизнь и взяли в руки оружие. Они это сделали для того, чтобы спасать жизни других людей, чтобы никого не насиловали, не убивали. Для меня это святые люди, у которых очень чистая душа. Вы же видите, что кто-то убегает, а кто-то наоборот. Поэтому, когда ты теряешь побратимов, тебя это очень сильно ранит. Для меня это не просто люди, они святые. Забыть их невозможно. Поэтому пока война не закончится, не прекратятся литься реки крови, я не уйду из ВСУ.

Хотелось ли вам все оставить и вернуться к мирной жизни?

Были моменты усталости, когда хотелось уехать из определенной локации, потому что нервы уже сдавали. Но полностью оставить армию я даже не думал. Полгода назад я был в гражданской жизни, мне было дискомфортно. Я не чувствовал себя как в своей тарелке.

С одной стороны воевать страшно, с другой - ходить и смотреть на людей и представлять, что сейчас якобы ничего не происходит - не получится. Потому что все равно перед глазами картинки, которые ты не можешь развидеть и забыть. Ты помнишь потери, людей, которые погибли. И как это можно забыть и вернуться к обычной жизни?

Расскажите, сталкивались ли вы с оккупантами лицо в лицо? Что вы чувствовали?

Я чувствовал отвращение, гнев, потому что понимал, что с ними сейчас будут обращаться нормально, а с нашими ребятами - нет. Особенно у меня из головы не выходят защитники Мариуполя, которые уже более года находятся в российском плену. И это не просто плен, это ад. Их пытают, не кормят. Россияне не хотят отдавать наших ребят и не хотят забирать свое дерьмо из нашего плена, потому что оно им самим не надо.

Этот ужас не имеет остановки, он происходит и днем, и ночью. Даже когда мы не думаем об этом, это все равно происходит. Мне больно за наших пленных. Я понимаю, что нам надо брать в плен русских, чтобы потом обменять на наших. Но, к сожалению, это не удается сделать в том объеме, в котором это должно быть.

Я был бы очень счастлив, если бы домой вернулись эти супервоины. Даже не для того, чтобы они снова взяли оружие и пошли защищать Украину, а чтобы они вернулись к своим семьям и продолжили воспитывать настоящих казаков. Они сами воины, они сами казаки, поэтому они должны быть родителями и воспитывать следующее поколение смелых людей.

Я даже не могу представить в каком психологическом состоянии они сейчас находятся. То, что в физическом с ними все плохо - это мы видим, но в каком психологическом...

Пытались ли вы поговорить с оккупантами и объяснить им, что они пришли не освобождать Украину от "нацистов", а просто устраивают геноцид нашего народа?

У меня не было такой возможности и желания. Пусть этим занимаются те, кто может выбить из них какую-то информацию. Для себя я не вижу в этом смысла. Я не понимаю, что этим людям можно объяснять и о чем с ними говорить.

Я считаю, что что-то объяснять оккупантам - это бессмысленно. Они понимают только силу. Другого языка они не знают. Уже историей доказано, что с ними ни о чем нельзя договариваться, они не способны к соблюдению своего слова. У них нет чести. Поэтому я уверен, что только силой мы можем закончить эту войну.

Недавно вы написали пост, в котором сказали, что военные не смогли бы так долго держаться без помощи гражданских. В чем сейчас нуждаются военные?

Первое и главное - тепловизор. Без него ночью ничего не видно. Он должен быть у каждого подразделения. Но стоит понимать, что это расходный материал. Его минимальная цена - 35 тысяч гривень.

Во-вторых, обязательно нужно иметь свои "глаза" в небе, то есть дроны. Но опять-таки это расходный материал, потому что оккупанты воруют и сбивают наши дроны. Бывает и такое, что наши также это делают, потому что не всегда понятно, чей именно дрон летит.

Третья вещь, которая всем необходима, - рация. И тут есть проблема. Рации, конечно же, теряются. Даже если ты их имеешь, то не всегда удается связываться по ней. Кацапы настолько глушат связь, что просто невозможно ею пользоваться. Но бывает, что где-то появляется связь и есть возможность передать информацию побратимам.

Также было бы хорошо, если бы были профессиональные приборы ночного видения. Минимальная их стоимость 4 тысячи долларов. Было бы круто иметь такое, но я понимаю, что это дорого.

Кстати, как военные относятся к гражданским, которые продолжают жить жизнь, путешествовать?..

К тем гражданским, которые продолжают жить жизнь, но понимают, что не хотят или не могут воевать, но помогают собирать деньги для ВСУ, занимаются волонтерской деятельностью, то очень позитивно отношусь. Потому что они также участвуют в войне, но в другой роли. Они делают так, чтобы военные имели возможность вести бой. А к людям, которые делают вид, что войны нет, потому что по ним не стреляют, которые говорят: "За кого идти воевать?", или они лепят из себя дураков, или они настоящие идиоты.

Я вас уверяю, что никто из военнослужащих не воюет за власть, мы воюем за людей, чтобы домой не приходили кацапы, не насиловали женщин, не убивали детей, чтобы люди, живущие на оккупированных территориях, начали свободно дышать. Военные воюют за то, чтобы это прекратить. А те додики, которые говорят: "За кого там воевать?", для меня предатели, такие же как и кацапы.

Это не только бездействие, но и еще дизморализация. Если у тебя нет мозгов понять это, сиди тихонько и не тявкай, потому что такая человеческая тупость раздражает.

Хочу отметить, что вы очень хорошо общаетесь на украинском, несмотря на то, что много лет разговаривали на русском. Как думаете, наступит ли когда-нибудь момент, когда 100 процентов украинцев будут говорить на государственном языке?

Это будет зависеть от того, чем закончится война. Если люди расслабятся и подумают, что уже наступила победа, будут пить кофе и не помогать ВСУ, то мы можем и проиграть войну. Вы забыли, с кем мы воюем, какой масштаб России, какой ресурс производства они имеют? Мы маленькие по сравнению с, так называемой, Российской Федерацией. Если люди расслабятся, то мы вообще больше можем не разговаривать на украинском. Но если они снова проснутся и включатся, как в начале вторжения, тогда у нас есть все шансы одержать победу над врагом как можно скорее и не потерять всех мужчин. Не хитрожопых украинцев, для кого "эта война не моя" или "это государство мне ничего не дало", а тех, то понимает, что если твоего соседа бьют, то ты должен встать и помочь.

Поэтому когда мы одержим победу, все понемногу перейдут на украинский. Сейчас мне очень приятно разговаривать на украинском, несмотря на то, что я родом из Одессы и рос в русскоязычном кругу общения. Я не виноват, что так было. Я вижу, что люди из других русскоязычных городов, также переходят на государственный язык. Есть те, кто сознательно перешел на украинский, как бы тяжело им ни было. Мне это очень приятно.

А на каком языке вы общаетесь в быту?

В основном на украинском, но с побратимами могу разговаривать на русском. Кстати, когда я был на Востоке, то общался с гражданскими на русском, и делал это намеренно. Потому что у некоторых людей есть представление, что все нацисты и бандеровцы. Поэтому моя личная цель была донести, что это неважно, это не меняет ситуацию. Независимо от того, на каком языке я говорю, я пришел сражаться с врагом.

К счастью, я владею несколькими языками. Иногда могу даже по-английски говорить.

Есть украинцы, которые не хотят переходить на государственный язык, говоря о том, что военные общаются на русском. Как вы к этому относитесь?

Когда кто то поднимает языковой вопрос - для меня это диверсия. Если нас разъединят по причине языка, то мы потеряем страну и людей. Конечно, мне приятно, что люди переходят на украинский, но они должны делать это сознательно, а не потому, что "мы будем бить тебя палками по голове, потому что ты говоришь по-русски". Люди попадают в мои категории настоящего человека или куска дерьма не опираясь на язык. Поэтому языковой вопрос для меня - диверсия. Я думаю, что это делается нарочно, чтобы найти причину, чтобы мы все сейчас перессорились. Конечно, враг будет этому радоваться.

С начала войны к вам стало приковано больше внимания, особенно со стороны женщин. Вас называют секс-символом Украины. Приятно ли вам быть обладателем этого титула?

Я вообще первый раз об этом слышу. Когда я надеваю военную форму, то вижу лишь то, что люди отводят глаза, боятся. Некоторые могут бояться военных как таковых, кому-то, возможно, стыдно. Я думаю, что нас могут путать с ТЦК, поэтому и убегают от нас. Сейчас я не чувствую преимущества, что я военный. Я больше чувствую страх, панику и раздражение. К сожалению. Нас, военных, это больше волнует, чем то, кто стал секс-символом. Нам нужно обычное уважение со стороны людей. Сейчас я, как военный, не могу пройтись по улице, гордясь тем, что я военный.

Общаетесь ли вы с Даниэлем Салемом, Ярмаком, Колей Сергой и другими вашими коллегами, вступившими в ряды ВСУ?

Нет, я почти ни с кем не общаюсь из гражданской жизни. Иногда мне пишут родные и друзья. Другие люди мне не пишут, за что я им очень благодарен, потому что у меня нет энергии и сил, чтобы отвечать на вопрос: "Как ты?" Было бы лучше, если бы не было войны. Это все тратит мое внимание, мою силу. Я рад, что есть люди, которые понимают, что не нужно лишний раз меня беспокоить, потому что это неуместно. Даже мои близкие люди пишут мне очень редко.

О чем мечтаете после нашей победы?

Я мечтаю собрать всех людей, которых я люблю, закатить вечеринку, где мы будем пить, гулять, радоваться жизни и вспоминать каждого поименно, кто погиб, не дождавшись нашей победы. Я считаю, что мы должны помнить их всю оставшуюся жизнь. Они отдали самое дорогое, что у них было. Пожалуй, я пойду в запой, а потом буду путешествовать.

Вернетесь ли вы к танцам?

Я танцую, когда душа танцует. А сейчас моя душа расстроена. Поэтому не могу пока ответить на этот вопрос. Даже когда война закончится, я не думаю, что мы быстро ее забудем.

Вы планируете остаться жить в Украине или, возможно, поедете потом за границу?

Я не планирую уезжать за границу. Сейчас я заряжен по-другому. Ради Украины и людей я жизнь готов отдать. Да и куда ехать? Мы должны строить страну, и я сейчас не о домах.

Можете как военный спрогнозировать, когда закончится война?

По моим ощущениям, не скоро. Но все будет зависеть от того, что будут завтра иметь россияне из вооружения и что будем иметь мы. Это и будет влиять на продвижение вперед или, не дай Бог, назад. Сейчас мы просто застряли, особо продвигаться нам не удается из-за того, что оккупанты уже достаточно укрепились, они все заминировали. Поэтому спокойно передвигаться мы не можем. Также для продвижения нам мешает не только внешний враг, но и внутренний, который работает на Россию. Некоторых мы знаем, кого-то нашли, а некоторые еще сидят тихонько и не выдают себя, но они есть.

Диана Могилевич