В России состоится конкурс Интервидение, который проводился еще во времена СССР.

Президент России Владимир Путин издал указ о проведении в стране-агрессоре аналога международного конкурса Евровидение, в котором в этом году не будет участвовать Молдова. Шоу Интервидение, которое проводилось еще во времена СССР, запланировали на 2025 год.

Соответствующий указ уже появился на официальном сайте правовых актов РФ, сообщает пропагандистское издание "Настоящее время". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который ранее руководил организационным комитетом Олимпиады в Сочи в 2014 году, станет главой оргкомитета Интервидения. А главой наблюдательного совета назначили главу администрации диктатора Сергея Кириенко.

В указе отмечается, что конкурс будет снова проведен для "дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества". Интервидение планируется в столице террористической страны - Москве.

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Отметим, что такое шоу проводилось еще во времена СССР, в частности, в 1970-1980 годах в странах социалистического блока. Предложение о возобновлении конкурса прозвучало еще в 2023-м от министра культура РФ Любимовой.

В том же году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об удалении на конкурс 600 миллионов рублей. Как пишут пропагандисты, в шоу якобы хотят принять участие, кроме РФ, также Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

К слову, Россия впервые заявилась на Евровидении в 1994-м. С тех пор страна 23 раза участвовала в шоу, но после 2022 года вылетела из списка участников. РФ дисквалифицировали с конкурса из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2022 года Россию исключили из Европейского вещательного союза, что не дает ей права в дальнейшем появляться на Евровидении и транслировать событие.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится в Базеле, Швейцария, в мае. Участие в шоу примут 38 стран. На днях в Швейцарии состоялась жеребьевка и стало известно, в каком полуфинале и когда Украина появится на конкурсе.

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