Режиссером клипа артиста стала россиянка.

Международный конкурс "Евровидение-2025" приближается, а пока его участники готовятся представить свои страны на шоу, скандалы вокруг песенного события не утихают. На этот раз в центре внимания еврофанов оказался представитель Эстонии Tommy Cash, которого ранее требовала дисквалифицировать с конкурса Италия.

В сети пользователи обратили внимание на то, кто стал режиссером нового клипа исполнителя на песню "Espresso Macchiato", с которой он представит свою страну на Евровидении. Как оказалось, это россиянка Алина Пязок. Об этом стало известно из ее Instagram.

Она родом из Челябинска. Ранее девушка работала с российской группой Little Big, которой также снимала клипы, а также с рэпером Гуфом и снимала известный в стране-агрессоре рэп-батл "Версус", пишет Telegram-канал "Злива".

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Пязок, кроме того, стала еще постановщицей конкурсного номера исполнителя. Кстати, сам Tommy Cash также выпустил ранее песню с россиянами Little Big.

Интересно, что над клипом эстонца работали и многие другие россияне, но также и украинцы. В частности, Дмитрий Недря. Это украинский оператор-постановщик, который снимал известные фильмы "Секс и ничего личного" с Сергеем Притулой и "Я, Победа и Берлин" о жизни Кузьмы Скрябина.

Tommy Cash известен своим фанатизмом от россиян. В частности, кроме всего вышеупомянутого, он также выступал в России и снимался в сериале AMERICAN RUSSIANS с россиянином Ильичом, он же Илья Прускин. А недавно артист выпустил скандальный трек "United By Music", в котором спел о войне в Украине и России. Вместе с представителем Нидерландов на "Евровидении-2024" Йостом Кляйном они захотели выступить в Москве.

К слову, Евровидение в этом году запланировано на май в городе Базель, Швейцария. Гранд-финал состоится 17 мая. Украину на шоу представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее Tommy Cash отреагировал на скандал вокруг его конкурсной композиции "Espresso Macchiato". Артист попросил прощения у итальянцев, которые требовали дисквалифицировать его с Евровидения.

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