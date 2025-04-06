Режиссер уже похвасталась в сети новой статуэткой.

Известная на весь мир украинская клипмейкер Таня Муиньо, которая сняла клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease", получила престижную награду. Украинку признали лучшей на международной премии Hollywood Music Video Awards 2025. Она одержала победу в номинации "Режиссер года".

О признании работы Муиньо на международном уровне сообщила она сама в своем Instagram. В сети режиссер опубликовала кадр, на котором она держит новую стеклянную статуэтку в форме катушки с пленкой с гравировкой: Hollywood Music Video Awards - Director of the Year 2025.

Кроме того, она также сделала репост ролика с церемонии награждения на премии. На видео видно, как украинку приглашают на сцену для вручения ей статуэтки. В то же время сама ее речь не попала на камеру.

Работа над музыкальным видео для Леди Гага стала настоящим прорывом в карьере Муиньо. В нем она отразила свой нестандартный подход к созданию клипов и поразила зрителей визуальными эффектами, эмоциональной глубиной. Сейчас ролик собрал уже 36 миллионов просмотров, а сама песня стала настоящим хитом.

Ранее режиссер делилась впечатлениями от работы с американской певицей. Она отмечала, что сотрудничество с Леди Гагой и съемки этого клипа были очень важными для нее: Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы".

К слову, это далеко не первая награда украинки. Ранее она за клип к треку "Disease" получила награду на MTV Video Music Awards Japan. Тогда звезда стала лучшей в категории "Лучшее видео сольного исполнителя".

Что известно о Муиньо

Украинская режиссер родилась в Одессе. Ее видеоработы набирают миллионы просмотров. Она завоевала расположение американских знаменитостей и стала популярной среди культовых исполнителей. В частности, Муиньо создавала клипы для Post Malone и The Weeknd, Cardi B, Кэти Перри, Rosalia и Дженифер Лопес, Дуа Липы и других. Также клипмейкер поставила конкурсный номер для alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

Напомним, ранее Таня Муиньо срежиссировала клип к песне Нади Дорофеевой "Хартбит". Певица ответила, сколько ждала режиссуру музыкального видео у клипмейкера. По словам артистки, над роликом команда работала дольше, чем планировала.

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