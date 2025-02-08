Она победила в номинации "Лучшее видео международного сольного артиста".

Известный украинский режиссер Таня Муиньо, которая снимает клипы для мировых звезд, среди которых Ленни Кравиц, Кэтти Перри, Дженнифер Лопес и многие другие знаменитости, получила победу в MTV VMA в Японии.

Она заняла первое место в номинации "Лучшее видео международного сольного артиста" за режиссуру клипа Леди Гаги под названием "Disease".

"Поздравляем Таню Муиньо с победой MTV VMA JAPAN за лучшее видео для сольного исполнителя", - говорится в посте.

Видео дня

Сама же Муиньо ранее отмечала, что именно эта работа была для нее важной и сложной.

"Работа над этим проектом была для меня важным этапом в карьере, потому что я стремилась передать сложные эмоции и внутренние переживания певицы через визуальные образы", - рассказывала Таня.

К слову, клип "Disease" артистка Леди Гага представила в 2024 году. В видео звезда показывает свою личность в разных состояниях. Это символизирует внутренние страхи и демоны, которые живут в женщине.

Кстати, видео уже набрало более 27 миллионов просмотров.

Что известно о Тане Муиньо

Таня Муиньо родом из Одессы. Однако уже много лет живет за границей и сотрудничает со звездами шоу-бизнеса, в частности, сняла клип для Гарри Стайлза, Cardi B и Кэтти Перри. Также режиссер работала с украинскими артистами, например, с Монатиком, Настей Каменских, Мишель Андраде и многими другими. Таня неоднократно была номинирована на премию "Грэмми".

Напомним, ранее Монатик презентовал новый клип на песню "А що?", который сняла звезда Голливуда Таня Муиньо.

Вас также могут заинтересовать новости: