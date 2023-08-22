Трек об украинско-польской дружбе выпустили накануне Дня Независимости Украины.

Украинская певица и сонграйтер Jerry Heil спела в дуэте с польским рэпером PRZYŁU. Они выпустили песню "BRACIA" ко Дню Независимости Украины. Композиция рассказывает о дружбе между украинским и польским народами, готовности подставить плечо в беде и поддержать всесторонне. Ведь именно Польша первой приняла и предоставила убежище людям, которые покинули дома из-за полномасштабного вторжения. И до сих пор наша страна чувствует мощную поддержку и помощь, как в гуманитарном плане, так и в военном.

"Лето 2022.Украина поражает своей стойкостью мир, а Польша поражает Украину своей эмпатией и поддержкой. Мы украинской командой (я, Антон Чилиби, Иван Клименко) собрались на студии с командой польского рэпера PRZYLU, чтобы написать трек, а написали эпическую оду единству наших народов: о тех, кто оказался настоящими сестрами и братьями. Мелодию и текст припева создал сам PRZYLU — он оказался невероятным лириком и мелодистом. Слыша его строки на польском, не нужно перевода, чтобы понять смысл. В этом и есть сила настоящей музыки. Прошел год, песня вызрела, и мы готовы выпустить ее ко Дню Независимости Украины", – рассказывает об идее возникновения песни певица.

Между артистами сразу возникла Синергия. Композиция "BRACIA" была написана за час, а готовый трек с аранжировкой и бэк-вокалом был создан в течение того же дня.

"Нам не нужно было долго искать тему для песни, она возникла сама собой. Jerry Heil попросила меня написать партию на польском, я рассказывал ей о чем она. Мы учили версии друг друга на родных языках. Эмоции переполняли, продюсер создал невероятную этническую часть. Я считаю этот отрывок очень важным и запоминающимся", — польский рэпер PRZYŁU о впечатлениях от процесса создания песни.

"Работать было легко! Мне понравился польский язык, как раз в процессе пропевания польских слов, когда PRZYŁU учил меня правильному произношению для записи. Я поняла, что этот язык очень мил. А своим сходством с украинским она еще и поощряет к изучению", - рассказывает о своих впечатлениях артистка.

Именно на такие знаковые праздники, как День Независимости мы благодарим всех, кто боролся и продолжает бороться за нашу страну, а также тех, кто стоит бок о бок. Этой песней Jerry Heil и PRZYŁU декларируют творческую дружбу между нашими народами и культурный союз Украины и Польши. И еще раз доказывают, что он является настоящим, искренним и крепким. В истории наших стран есть много общих событий, и мы вместе боремся против общего врага. Только объединившись сможем одержать победу.

"У меня есть друзья из Украины. Моя семья помогает украинцам устроиться на работу с начала вторжения. И они делают это до сих пор, потому что война продолжается. Наши братья и сестры все еще страдают. Мы никогда не должны об этом забыть", – рассказывает PRZYŁU.

Добавим, что у Jerry Heil уже есть успешная коллаборация с польским артистом Ochman. Весной они совместно выпустили трек "Bronia", который стал саундтреком настоящей и искренней любви.

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